Francisco Távara: JNE se someterá a prueba con proceso congresal

El expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, señaló que este organismo electoral se someterá a prueba con el proceso congresal que se realizará el próximo 26 de enero.

Desde la sede del JNE, indicó que el calendario es muy apretado para ese proceso, pero avizoró buenos resultados.

"El calendario es muy apretado. Recién hoy (viernes) se ha publicado, ya dio unas normas, pautas el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que se somete a prueba el sistema electoral con este proceso electoral congresal para un periodo de un año y pico", remarcó.

Al ser consultado sobre la determinación del JNE con respecto a que no aplicará las reformas electorales en las elecciones del 2020, Távara respondió: "Creo que el Jurado Nacional de Elecciones con criterio más prudente, para darle más estabilidad, ha tomado esta decisión".

Reconoció que surgirán comentarios en contra a esa determinación y dijo que será importante respaldar la posición del organismo electoral.

"Habrá otras posiciones contrarias, pero hay que respaldar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en las que sean con buena intención, con buena fe y tratando de optimizar el principio fundamental de la participación ciudadana", añadió.

También, admitió sentir preocupación porque los titulares de la Onpe y el Reniec no se encuentren nombrados.

"Me preocupa que tanto la jefatura de la Onpe como la jefatura del Reniec no estén con titulares nombrados por la vía constitucional. Están con encargados, no abona al marco ideal para un proceso electoral en un calendario muy apretado", enfatizó.

Tribunal Constitucional

En otro momento, Francisco Távara precisó que en manos del Tribunal Constitucional se encuentra definir si la disolución del Congreso fue un acto inconstitucional.

"Estamos en un contexto histórico (...) se ha estrenado una institución que regulaba la Constitución vigente, este tema de la cuestión de confianza y la disolución del Congreso y el funcionamiento de la Comisión Permanente (...). Hay que apoyar la gobernabilidad, la pelota está en las manos del Tribunal Constitucional. Espero que el Tribunal Constitucional esté a la altura de las circunstancias históricas que vive el país", subrayó.

Luego, negó que exista una dictadura en el Perú tras la disolución del Parlamento por el presidente Martín Vizcarra el 31 de septiembre pasado.

"Hay que defender la democracia. No comparto esa opinión (que exista una dictadura en el Perú). Trabajo en lo civil y podría decir que no comparto la idea que esto es una dictadura (...). Todos los peruanos debemos apoyar la gobernabilidad y tratar de llegar al 2021 con un sistema democrático que haya dado un paso adelante en la consolidación de un sistema democrático de gobierno", agregó.