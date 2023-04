Desde la clandestinidad, Fray Vásquez Castillo, sobrino del encarcelado expresidente Pedro Castillo, reveló que conversa con la Fiscalía para entregarse a la justicia.

“Mi situación actual corresponde a que, en un inicio, he considerado de que no se ha llevado un debido proceso para las investigaciones en mi contra. También hago de conocimiento de que he tenido acercamientos con la Fiscalía y la Policía para poder llegar a un acuerdo y dar a conocer las cosas , en base a la verdad, tal y como han sucedido”, dijo Vásquez.

Sin embargo, Vásquez Castillo dijo que, hasta el momento, “no ha tenido resultados positivos” en dichos acercamientos a las autoridades.

En un video difundido por Punto Final, dijo esperar que la Fiscalía solicite al Poder Judicial variar su orden de prisión preventiva por otra medida menos lesiva.

“Esperemos que en los próximos días ya estaremos poniéndonos a derecho en el marco de que también se varíe mi situación”, precisó.

INOCENCIA. Asimismo, se declaró inocente de los cargos que se le imputan por el caso de la presunta licitación irregular del Puente Tarata III.

“Rechazo ser partícipe de una organización criminal y muchos colaboradores eficaces vienen declarando cosas convenientes para ellos pero no están diciendo todo”, dijo.

“Espero me permita la Fiscalía poder llegar a un acuerdo en base de la verdad de las cosas como han sucedido”, añadió.

DEFENSA. Su abogado Iván Ramírez indicó que su patrocinado se podría entregar a la justicia, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público (MP), pero descartó un acuerdo de colaboración eficaz.

Negó que Fray Vásquez haya tenido coordinaciones ilícitas con el entonces ministro Juan Silva, también prófugo de la justicia.