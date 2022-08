El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 9 meses de impedimento de salida del país contra el congresista Freddy Díaz (No Agrupados), acusado de violación sexual por una trabajadora de ese poder del Estado.

La medida fue impuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, ante el pedido del Ministerio Público y el allanamiento del parlamentario. La audiencia se llevó a cabo este viernes de manera reservada.

Asimismo, el magistrado dispuso que se remita el oficio a la Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de la medida de coerción personal.

🚨 Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dicta 9 meses de impedimento de salida del país contra el congresista #FreddyDíaz, investigado por el delito de violación sexual. pic.twitter.com/SxYpCeuspF — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 5, 2022

Como se recuerda, Díaz Monago fue denunciado por violación sexual en contra de una trabajadora del Poder Legislativo, acto que habría sido cometido en las oficinas de este poder del Estado el pasado 27 de julio.

Tras conocer la noticia, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) expulsó de sus filas a Freddy Díaz. También condenó el hecho y solicitó la rápida intervención de la Fiscalía y del Poder Judicial.

El legislador reapareció días después, a través de un comunicado, y aseguró que se someterá a las investigaciones. Incluso indicó que es el “primer interesado” en que la denuncia en su contra se aclare.

Trabajadora ratifica denuncia

La trabajadora del Congreso que denunció la agresión envió un mensaje a un programa de televisión para confirmar su versión y acusar a dicho parlamentario de ultrajarla en su despacho.

El programa ‘Al estilo Juliana’ de ATV difundió el audio en el que la mujer afirma que el parlamentario Freddy Díaz le ha “hecho daño” y que “jamás le ha consentido nada”.

“Y hoy más que nunca yo estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño. Que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada”, indicó la víctima en el audio.

