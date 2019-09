Fuerza Popular se reunirá y analizará pedido de cuestión de confianza del Ejecutivo

Síguenos en Facebook

Con el objetivo de analizar cuál será su posición sobre el planteamiento de cuestión de confianza del Ejecutivo, para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la bancada de Fuerza Popular se reunirá este lunes a las 8: 30 a. m.

Fue la congresista fujimorista Alejandra Aramayo quien adelantó lo dicho antes. Consideró que la decisión del Gobierno sobre el archivamiento del proyecto de ley que proponía el adelanto de elecciones generales al 2020 es una "reacción".

“Nosotros ya hemos sido convocados para una reunión el día de mañana a las 8:30 de la mañana, que como corresponde analizaremos la posición, un poco ambigua, porque viene una cuestión de confianza que más parece ser resultado de una reacción ante el archivamiento de proyectos de ley [de adelanto de elecciones]”, señaló en RPP este domingo.

Como se recuerda, el último viernes el Ejecutivo presentó una cuestión de confianza al Congreso de la República por el proceso de selección de los miembros del TC. Esta votación está programada para el lunes 30 de setiembre en el pleno.

Según indicó el presidente Martín Vizcarra en un mensaje a la nación, los mismos sectores del Congreso que archivaron el proyecto de adelanto de elecciones ahora quieren “tomar el control del TC” en busca de impunidad.

Al respecto, Alejandra Aramayo cuestionó el pedido de confianza y consideró que la medida de Martín Vizcarra corresponde a que “no tiene liderazgo, no tiene herramientas”.

“Habría que preguntar al presidente Vizcarra qué hace que recurra a este mecanismo para imponerle al Congreso de la República, en un ejercicio que debería tener absoluta autonomía, medidas extraordinarias […] Lo que estamos haciendo es cumplir un mandato constitucional y legal”, dijo.

Sin embargo, la congresista no descartó solicitar durante la reunión con su bancada, ampliar en una semana la elección de los miembros del TC.

“Hay que ponderar los temas, corramos una semana más la elección de los miembros del TC, puedo plantearlo mañana, pero también hay un sesgo ahí, hay que respetar los plazos, que es algo que vengo defendiendo en la Comisión de Constitución”, indicó.

Aramayo destacó la importancia de ponerle fecha a la elección de los magistrados, la cual es “exclusiva y excluyente de cualquier otro poder” del Estado.

“Lo que puede hacerse es ampliarse una semana, pero no he dicho que se postergue. Postergar no tiene fecha. Estoy de acuerdo en que tiene que haber fechas de entrega”, refirió.