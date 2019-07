Funcionario del Congreso buscó nexo entre Rafael Vela y Rolando Reátegui

Síguenos en Facebook

El jefe del área jurídica del Congreso, Wilfredo Ponce de León, viajó a Tarapoto en la región San Martín el 10 de mayo pasado, y se habría presentado como el abogado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y no como un funcionario público.

Según "El Comercio", dos testigos declararon a la Fiscalía que Ponce de León, además, los buscó para preguntarles sobre un presunto vínculo familiar entre el coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, y personas allegadas al congresista Rolando Reátegui.

Primera testigo

La contadora de Supermercados La Inmaculada, Micaela del Águila Vela, recibió la visita de Ponce de León la mañana del 10 de mayo.

La mujer manifestó a las autoridades fiscales que el trabajador del Parlamento le indicó lo siguiente: "Voy a ser directo. Yo soy el abogado de Keiko Fujimori, vine a cerciorarme si usted tiene algún vínculo con el fiscal Vela".

Además, dijo que le preguntó: "¿Es familiar suyo?. A lo que ella respondió que no.

"Yo sé que no son familiares y sé que el fiscal Vela viene de Chiclayo", agregó el hombre.

Micaela del Águila Vela describió la visita ante el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Walter Villanueva. Se conoció que las cámaras de seguridad del supermercado registraron el ingreso de Wilfredo Ponce de León.

Segunda testigo

De acuerdo con "El Comercio", el funcionario del Congreso también se comunicó con Rosa Guadalupe Uyejara García de Reátegui, otra testigo del caso Fujimori.

"Mi guardián de nombre Roberto Pinedo Saavedra, quien me refirió que me estaban buscando (Ponce de León) para entrevistarse conmigo. Luego a las 5:29 p.m. me llama nuevamente del mismo teléfono y me dice que se encontraba en mi domicilio. (Ponce de León) me dijo que venía por la señora Keiko Fujimori. Me preguntó si el señor Reátegui era pariente del fiscal Vela. Le manifesté que desconocía", mencionó la mujer a la Fiscalía.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, aseguró que junto a su equipo son los únicos representantes legales de la lideresa de Fuerza Popular.