Gabriela Jiménez, Directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), renunció de manera irrevocable al cargo en medio del proceso de vacunación contra el COVID-19. La dimisión de la funcionaria, que venía desempeñando funciones desde marzo de 2021, se da en la gestión del cuestionado Hernán Condori frente a la cartera de Salud.

En una extensa carta, la licenciada Gabriela Jiménez advirtió que los cambios continuos en el Minsa -no solo de ministro- afectaron la estructura técnica y funcional de la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones.

“Cuatro cambios de directores en un año y con negativas a asumir retos tras el mensaje ´No se puede, solo es un gobierno de transición´, sin embargo, tras recibir el respaldo de amigos y familiares, decidimos asumir el reto”, señaló.

Además, recordó que tras producirse el cambio de ministro y renuncia de algunos gestores, se hizo un llamado a la calma y a la continuidad de las acciones programadas. “No respondemos a una consigna de grupo, respondemos a un trabajo donde el principal valor es la salud y la vida de la población”, señalo.

MOTIVOS

En la misiva, Jiménez señala que pese a todos los esfuerzos desplegados, enfrentan serias debilidades que se convierten en amenazas para el proceso de vacunación en el Perú.

Por ejemplo, da cuenta de que no son convocados a las reuniones del equipo de gestión, que no se efectúan reuniones de coordinación entre la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y el Despacho Viceministerial de Salud Pública, la falta de disposición de recursos económicos para la implementación de brigadas necesarias para todo el país y que el equipo de trabajo de vacunación no tiene contrato activo.

Agrega que hay débiles acciones de promoción de la salud por carencia de recursos de apoyo” y que se evidencia un claro intrusismo de algunas direcciones, “que deciden y desarrollan acciones no consultadas ni compartidas con nuestra dirección”.

Finalmente, denuncia que cancelaron las actividades programadas de asistencia técnicas a las regiones y un escaso apoyo para el desarrollo de acciones de comunicación para llegar a la población más dispersa del Perú.