El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que la aprobación parcial de facultades legislativas “no le brinda al Poder Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita”.

El pronunciamiento del premier se da luego de que la Cámara de Diputados aprobara otorgar facultades al Ejecutivo, por 90 días, solo en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

OBSERVACIÓN

En un comunicado, el premier reconoció el esfuerzo de las bancadas que permitieron que la propuesta fuera debatida y votada, frente a un sector radical que no quería aprobar nada.

Esto en alusión a la bancada de Juntos por el Perú que intentó que se rechace la totalidad de facultades.

Sin embargo, advirtió que se quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana.

“No se permiten operaciones de inteligencia ni apoyo directo de las Fuerzas Armadas. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos. Se excluyó formalizar las mype, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos”, advirtió.

POSTURAS

Al respecto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, dijo que el Ejecutivo responde, las regiones también, pero el Congreso no lo hace.

“Necesitamos que el Congreso, lejos de ser parte del problema, se convierta en parte de la solución”, sostuvo.

Mientras que el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, señaló que lo aprobado el martes por la noche le pone un freno a las acciones que puedan tomas las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“Nuevamente, las izquierdas impiden defenderse al Estado con toda la fuerza necesaria. Lo aprobado en Diputados, es un freno a la acción de las FF.AA.”, indicó.