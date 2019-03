García Belaunde: "Yo le propuse a Yonhy Lescano que se retire de la Comisión de Ética" (AUDIO)

Síguenos en Facebook

El parlamentario de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, declaró a diariocorreo.pe que le propuso al congresista Yonhy Lescano -sindicado de acosar sexualmente a una periodista- que se retire de la Comisión de Ética del Parlamento, a fin de que no actúe como "juez y parte".

García Belaunde refirió que en la reunión de bancada le dijo a Lescano que había "un conflicto de interés 'marcadísimo' que no le hacía bien a él, ni al partido que siga en esa comisión".

'Vitocho' contó que le explicó a Yonhy Lescano que era "un despropósito" el hecho de votar a favor o en contra de sí mismo. "Yo le dije, pero él (Lescano) me indicó que no, que quería quedarse", precisó al subrayar que tampoco no hay cómo remover al congresista a mitad de la Legislatura, porque no hay un reglamento que indique eso.

¿Licencia?

Sin embargo, García Belaunde sostuvo que si en la Comisión de Ética se ratifican en su denuncia la supuesta acosada y los efectivos policiales que indicaron que no tienen nada que ver con el hecho; "evidentemente él (Lescano) tendría que pedir algún tipo de licencia en la bancada".