​García Belaúnde sobre proyecto de Martín Vizcarra: "El Congreso puede no aceptarlo" (VIDEO)

A pocas horas de que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones vía referéndum, el congresista Víctor García Belaunde (Acción Popular) señaló que el Congreso no necesariamente tiene que aprobar lo que planteó el presidente de la República, Martín Vizcarra.

"El Congreso puede no aceptarlo, no tiene mandato imperativo, no es una escuela de niños que tu le ordenas que haga esto y tiene que hacerlo así. El Congreso tiene absoluta libertad y soberanía para probar lo que cree conveniente", indicó a la prensa.

El acciopopulista resaltó que para el respectivo análisis de la propuesta -que llegará dentro de poco al recinto congresal- es necesario un amplio debate donde participen todas las fuerzas políticas y también expertos que puede ser llamados a opinar sobre el particular.

"No tiene que resolverse exactamente lo que el Gobierno dice", remarcó.

En otro momento, al ser consultado si el Gobierno podría adoptar por otra medida como la presentación de una cuestión de confianza por el mismo tema, el legislador descartó tal posibilidad.

"No se puede plantear (cuestión de confianza) porque estamos hablando de una reforma constitucional de adelanto de elecciones no es una política de gobierno, es una excepción y si el (...) No hay lugar acá, de ninguna manera, a una supuesta cuestión de confianza", precisó.

Asimismo, respecto a los plazos para los comicios en abril de 2020 sostuvo que "evidentemente no se van a cumplir" por lo que indicó que con una reforma de la Constitución se podrían reformar o ajustar los plazos para la justa electoral.

QUE EXISTA BUENA COMUNICACIÓN

Por otro lado, manifestó que Mercedes Aráoz es vicepresidenta del Perú y no es ministra de Estado, por lo tanto, no es parte de las reuniones del Consejo de Ministros.

"No tiene por qué estar enterada de lo que pasa; sin embargo, siendo vicepresidenta del mismo Gobierno, habiendo sido de una plancha presidencial y a ver trabajado juntos para llegar a la presidencia con el señor Pedro Pablo Kuczynski, lo lógico es que exista una buena comunicación entre ellos (ahora con Vizcarra) y que se comuniquen o se consulten los proyectos de tan grave incidencia con el proyecto de ley para adelantar elecciones", enfatizó.