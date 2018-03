García Belaúnde tras interrogatorio a PPK: “No estoy conforme, las dudas siguen existiendo”

Síguenos en Facebook y YouTube

Víctor Andrés García Belaúnde, parlamentario acciopopulista que forma parte de la comisión Lava Jato, manifestó que persisten las dudas y que no ha quedado conforme con las respuestas del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el interrogatorio realizado por el grupo congresal.

PPK culpa a Sepúlveda

El parlamentario García Belaúnde indicó que el presidente Kuczynski se escudó constantemente en el argumento de la “muralla china”.

Asimismo, señaló que el mandatario culpó en todo momento a Gerardo Sepúlveda, su exsocio, afirmando que este último lucró y ganó contratos cuando era primer ministro.

Pagos a Violeta

Sobre las transferencias, una de US$ 89 mil hecha a Gilbert Violeta y otra de US$ 600 mil a la cuenta de un chofer, ambas hechas por PPK, ‘Vitocho’ dijo que el presidente no dio mucha explicación al respecto y que solo atinó a sostener que eran pagos mensuales, diferidos; sin embargo, el legislador dijo que eso no se ha demostrado.

Freno al abogado

Según lo que cuenta el integrante del grupo investigador del Congreso, tuvieron que exhortarle al abogado de Kuczynski, Gonzalo del Río, que pare en sus intervenciones, pues estaba en calidad de asesor, mas no como interventor, como para tomarse licencia de responder directamente.