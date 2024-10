El abogado y excongresista Gilbert Violeta López pertenece al círculo personal e íntimo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Fue testigo directo de cómo un desconocido Martín Vizcarra se introdujo en la plancha presidencial en 2016, a través de un amigo de juventud que, años después, se convirtió en un colaborador de la Fiscalía. El retrato moral que Violeta traza da qué pensar.

Este lunes comienza el juicio oral por corrupción contra Martín Vizcarra por los casos Las Lomas de Ilo y Ampliación del Hospital de Moquegua, y podría ser condenado a 20 años, ¿le sorprende de alguna forma?

No. No olvidemos que, en estos casos, fueron las revelaciones de tres o cuatro colaboradores eficaces los que entregaron pruebas a la Fiscalía, y dieron lugar al proceso y posterior vacancia del señor Martín Vizcarra en 2020. Y que una de las personas que entregó pruebas, testimonios y chats fue nada menos que su amigo íntimo de juventud, el señor José Manuel Hernández, que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Kuczynski. Vizcarra y Hernández eran íntimos amigos desde finales de la década de los 80. Hernández fue supervisor de obras cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua, y entre otras obras realizó esa ampliación del hospital de Moquegua.

¿Cómo el candidato PPK se convence de incorporar a Vizcarra en su plancha presidencial?

El señor Vizcarra llega al entorno de PPK cuando Kuczynski debía definir una plancha presidencia y ya tenía claro que la señora Mercedes Aráoz iba a acompañarle, pero hacía falta alguien que venga de las regiones. Hizo un estudio y salieron diez nombres de varias personalidades regionales que no despertaron entusiasmo. Y el último de la lista era Martín Vizcarra. Entonces, José Manuel Hernández, que era del equipo de PPK menciona a Martín Vizcarra diciendo que era su amigo y se ofrece de servir de puente para llevarlo ante PPK. Este, al principio, no lo recibe. Eso consta en los chats que Hernández entregó años después a la Fiscalía en los que se dice que Kuczynski ni Violeta lo querían recibir. Varios comenzaron a hablarle bien a Kuczynski de Vizcarra y eso fue lo que inclinó a PPK a llevarlo a la plancha presidencial.

A su juicio, qué papel desempeñó Vizcarra en la caída de PPK?

Todo el caso de la caída de PPK es el resultado de un complot político promovido por el señor Vizcarra. Él convence al fujimorismo, es decir a la señora Keiko Fujimori, para que apoyen esta idea y esto lo trabaja con el congresista César Villanueva, el que luego pasa a ser primer ministro. Allí hubo una participación directa de la misma señora Fujimori. La bancada jamás hubiera promovido la vacancia si no fuera porque había un acuerdo partidario del más alto nivel. De eso no cabe duda. Martín Vizcarra complotó políticamente.

¿Qué rol tuvieron la empresa Odebrecht y la comisión Lava Jato del Congreso?

PPK dijo que los factores que hicieron desplomar su gobierno fueron tres: Odebrecht, Martin Vizcarra y Keiko Fujimori. En la comisión Lava Jato, del Congreso, presidida por la señora Rosa Bartra, todo lo que se buscaba eran pruebas contra PPK. Un día aparece una boleta o recibo de honorarios a nombre de Pedro Pablo Kuczynski en manos del señor César Villanueva, el amigo de Vizcarra, y se lo entrega a la señora Rosa Bartra. Y, de un día para el otro se presenta la segunda moción de vacancia para tumbarse a Kuczynski. Entonces, ¿cómo llega ese documento? Provenía de la empresa Odebrecht que lo entrega al señor Villanueva en la mano, y luego llega a las manos de la señora Bartra, que nunca había encontrado nada (...) Entonces, como se ve, hay una triada conformada por Martín Vizcarra, Keiko Fujimori y la empresa Odebrecht.

¿Puede decirse que Vizcarra se aprovechó o deshonró la confianza que le dio PPK?

Hubo una traición de Vizcarra a la confianza de PPK y la confianza del país. Vizcarra, por naturaleza, es un traidor. Ahora lo sabemos. Ha terminado peleándose con todas las personas que le dieron en algún momento la confianza. Incluso terminó peleándose con el propio fujimorismo porque después de traicionar a Kuczynski, y aliarse con el fujimorismo para vacar a PPK, una vez que estuvo en la presidencia le da la espalda al fujimorismo y por eso vino la venganza del fujimorismo con la vacancia de Vizcarra cuando se supo de los actos de corrupción. Ya no quiso protegerlo más. A Vizcarra se le acusa por haber recibido, en el caso de las Lomas de Ilo S/2.3 millones y por el Hospital de Moquegua S/1.3 millones, tal como lo ha declarado su amigo, el señor José Manuel Hernández. El señor Vizcarra, a mi juicio, debería ser sentenciado por todas las pruebas que hoy se conocen.

¿Es verdad lo que dicen algunos, que Vizcarra es un mitómano cotidiano?

Lo que todo el Perú ha visto es que tiene una enorme capacidad para mentir con una frialdad total para negar hechos evidentes, con esa sangre fría que, por algo lo han apodado lagarto, tiene. No hay que olvidar que Vizcarra se negó a renunciar a la vicepresidencia cuando PPK se lo pidió para frenar la vacancia. La señora Mercedes Aráoz sí presentó de inmediato su renuncia por escrito, pero Vizcarra se negó. Ya estaba complotando.

¿PPK cometió delito siendo ministro de Alejandro Toledo?

Yo creo que no, y lo defendí siendo congresista. Fui el que más lo defendió. Yo no soy su abogado, soy un amigo y lo quiero mucho. Lo conozco desde muchos años. Si la justicia, si fuera un poco más justa, hace rato habría terminado este juicio.

El señor Vizcarra quiere ser presidente de la república, ha formado su propio partido político y será candidato, ¿quiere decirle algo al ciudadano que deberá elegir al próximo gobernante?

No seamos de memoria corta. Recordemos lo que hizo el señor Vizcarra. Primero, es un traidor. Traicionó a la persona que lo llevó a la vicepresidencia de la república. y traicionó al pueblo peruano tomando una posición que no le correspondía. Tiene denuncias objetivas por corrupción. En tercer lugar, no olvidemos lo que hizo siendo presidente, mintió reiteradamente. No olvidemos que tuvo la desfachatez de ponerse hasta cuatro vacunas cuando el pueblo moría por falta de vacunas, y dijo que se había presentado como un voluntario para probar la vacuna. El señor Vizcarra es un hombre de mala entraña, y que pretenda ser presidente es una burla para el país. No está en condiciones de ser candidato a nada.

La Fiscalía ha sido contemplativa con Martín Vizcarra?

La primera gran cosa que me viene a la mente es que las contemplaciones que ha tenido la justicia con el señor Vizcarra no las ha tenido con ningún otro político. No las ha tenido con el Alan García, con Humala, la señora Heredia, con Toledo ni con Pedro Pablo Kuczynski.

¿A qué atribuyes esto?

Lo atribuyo a que el señor Vizcarra ha sabido tejer muchas relaciones, me parece, en el Poder Judicial y el Ministerio Público que, en términos generales, le han favorecido mucho a lo largo del proceso. El mejor ejemplo de lo que digo es que contra el señor Vizcarra no ha existido ni prisión preventiva ni prisión preliminar. Contra él se han hecho públicas una serie de evidencias en su contra que a cualquier otro político le hubiera significado ya una crucifixión pública.

TE PUEDE INTERESAR: