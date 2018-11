Giuliana Loza: “Keiko se ducha con una jarrita; come lo mismo que las demás detenidas”

Síguenos en Facebook

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, considera que su patrocinada vive un abuso judicial que crece cada día. Desde su óptica, el fiscal José Domingo Pérez actúa políticamente. La letrada no pudo llegar ayer a la entrevista presencial pactada con Correo, pero nos respondió así por la vía electrónica.

¿Cómo califica la demora de Concepción en elevar la apelación?¿Busca obstaculizar la liberación de su patrocinada?

Así es. Es un abuso más convertir un plazo de 24 horas en uno que pueda extenderse hasta los 24 días, eso es altamente preocupante. El juez no puede desobedecer la ley. Si él decidió resolver individualmente, debe también elevar las apelaciones de esa manera. Esperamos que nuestra queja en la OCMA sea acogida.

Si pierde en otras instancias, ¿está dispuesta a acudir a la Corte IDH?

Confiamos en que la segunda instancia repare esta decisión, que consideramos es abusiva. No hemos perdido la esperanza de que se haga justicia.La Comisión Interamericana ha advertido del uso inadecuado de la prisión preventiva.

¿No descarta ir a esa instancia y que el caso se resuelva en la Corte IDH?

Prefiero no ponerme en ese escenario aún. Estamos enfocadas en la apelación. (...) Por procedimiento, se va a la comisión primero; por ahora, no me pongo en ese escenario.

¿Cree usted que José Domingo Pérez está actuando políticamente?

Personalmente, opino que el fiscal no ha actuado objetivamente. Las declaraciones que dio al finalizar la audiencia de prisión preventiva así lo evidencian. Hay un tono político en este caso porque se hizo una invocación respecto a la situación del fiscal de la Nación. No se puede politizar un proceso penal.

Sin embargo, el fiscal presentó nuevas pruebas y las declaraciones de Jorge Yoshiyama y Miguel Castro, quienes confirmaron que se buscó aportantes falsos. ¿Keiko nunca supo de eso?

No. Ella no conocía de ello. Es más, así lo ha reconocido el señor Jaime Yoshiyama a través de su abogado.

¿No es una estrategia admitir los aportes ilegales culpando a terceros para salvar a Keiko?

De ninguna manera. Más bien, particularmente, creo que el abuso contra Keiko es más grande cada día.

Usted dijo que no hay nada malo en otorgar abogados a los implicados, que no es ilícito o irregular, pero ¿es ético?

No solo es ético. Es habitual y no tiene nada de irregular. Más aún si eso no genera ningún compromiso sobre esa defensa.

¿Cree que lo que se busca es inhabilitar a Keiko con miras a las próximas elecciones?

Mi labor está en el terreno de la defensa legal técnica, pero qué duda cabe que los excesos y abusos de esta investigación dañan a la señora Fujimori, personal y políticamente. Todo esto está afectando tremendamente a su familia. Recordemos que se le está procesando no solo a ella, sino también a su esposo y en otro caso a sus hermanos.

¿Qué distingue a Alan García del caso de Keiko?

Keiko no ha sido presidente ni ministro, no ha manejado presupuesto público. Por lo demás, Keiko fue detenida preliminarmente dentro de la Fiscalía cuando acudía a una diligencia. Y asistió a cada una de las audiencias sabiendo que iba a ir presa, no porque existiera razón para ello, sino porque, como reclamamos desde un inicio, no estábamos frente a un juez imparcial.

¿Cómo son las condiciones carcelarias de Keiko?

Ella está en un ambiente aislado. No tiene ningún privilegio. El espacio no es grande, tiene lo básico. Una cama pequeña y un baño, tiene un balde y se ducha con una jarrita. Está encerrada de 6 p.m. a 6 a.m. Come lo mismo que las demás detenidas. No tiene celular ni recreación.

¿Keiko ha visto a sus hijas?

Sí. Ha recibido la visita de sus niñas, lo cual no ha sido nada fácil para ellas.

¿Qué tan expuesta está Keiko con las otras internas?

Ella está en un ambiente aislado.

¿Qué le ha dicho Keiko sobre su situación legal?

Está indignada por todos los abusos que se vienen cometiendo en su caso. Es algo muy preocupante que cada día se vulnere el debido proceso y se le prive de su libertad injustamente. Pero eso le da más fortaleza para seguir defendiéndose de las injusticias.

¿Cree que Keiko pasará Navidad en el penal?

No debería. Esperemos que la apelación se resuelva prontamente y recupere su libertad. No hay motivo para que continúe detenida.