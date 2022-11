La congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) se pronunció sobre la reunión que sostuvieron legisladores de diversas bancadas en la casa de la parlamentaria Rosselli Amuruz (Avanza País).

La exfiscal de la Nación señaló que los congresistas no están impedidos de reunirse en la casa de cualquiera de sus colegas y aseveró que su libertad “no puede ser coactada”, pues dijo que pueden conversas sobre temas jurídicos y cambiar ideas.

“Los congresistas pueden reunirse para conversar, intercambiar ideas, analizar instituciones jurídicas, a efectos de emitir una opinión o tomar una decisión con seriedad, responsabilidad y sobre todo, en beneficio del país” declaró para la prensa.

“Yo no sé si genera suspicacia, porque la vivienda es de una congresista. Los congresistas no estamos impedidos de reunirnos en la casa de cualquiera de nosotros. Nuestra libertad no puede ser coactada al extremo porque, por el hecho de ser congresista, no podamos juntarnos en la casa de alguien”, agregó.

En ese sentido, Echaíz enfatizó en que lo realmente condenable es que se realice una reunión en donde se planifique la comisión de ilícitos penales, mas no para dialogar sobre temas que son naturales en el Poder Legislativo.

José Williams asistió

A través de sus redes sociales, el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País) confirmó que también asistió a esta reunión e indicó que los temas abordados fueron la cuestión de confianza, la sentencia del Tribunal Constitucional y las reuniones de las bancadas con la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Ayer por la mañana, diversos congresistas nos reunimos para abordar temas de coyuntura política y parlamentaria, únicamente sobre la cuestión de confianza, la sentencia del TC y las reuniones de las bancadas con la OEA”, escribió.

“Como Presidente del Congreso, realizo reuniones permanentes con parlamentarios de las distintas bancadas, ello en mi obligación de facilitar los consensos y acuerdos (art. 32, inc. c del Reglamento)”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Pedro Castillo en VMT