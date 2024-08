El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se pronunció respecto a las declaraciones del congresista Edwin Martínez, quien lo sindicó de conocer el paradero de Vladimir Cerrón. La autoridad regional negó conocer al líder de Perú Libre y prófugo de la justicia.

“Dichas declaraciones son difamatorias y falsas, le he pasado la carta notarial para que se rectifique sobre ello porque debo ser claro y niego rotundamente dichas declaraciones, dichas afirmaciones, puesto que Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia y que debe responder por sus actos. Yo no lo conozco, por lo tanto, nunca he tratado con él”, expresó Sánchez, en una entrevista para Canal N.

Al ser consultado sobre si tiene o tuvo comunicación con Ana María Córdoba, fundadora del partido del lápiz, Sánchez también negó conocerla.

Como se conoce, Martínez afirmó tener pruebas sobre la comunicación entre el gobernador y los antes mencionados. Incluso alegó tener chats y conversaciones que corroboran ello. Dicho material no fue expuesto.

”Es lamentable que un congresista, probablemente atribuyéndose su inmunidad parlamentaria, pueda presentar cualquier información sin validarla. En el marco de la legalidad tendrá que responder por estas declaraciones”, expresó.





Gobernador pide que se le asigne un psicólogo a Edwin Martínez

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, pidió que el Congreso de la República le asigne un psicólogo al parlamentario Edwin Martínez, tras ser acusado de participar en la protección del prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Aseguró que se tomarán las acciones legales contra el parlamentario por difamación.

“Este congresista necesita asistencia profesional especializada, deben asignarle un psicólogo porque esto es más falso, ni el mismo lo cree. Por ejemplo, hace mención de una congresista que no conozco, ni conozco a Cerrón, nunca he tenido un trato personal. Hay que insistir que se ponga a derecho y enfrente sus acusaciones como debe ser”, manifestó Rohel Sánchez.

Sucede que el congresista Martínez denunció a nivel nacional que Rohel Sánchez coordinó con la congresista Janeth Rivas, la entrega de dinero y camionetas para la protección de Cerrón y estaría oculto en Arequipa. Martínez Talavera asegura tener en su poder chats que evidenciarían una red de apoyo a Cerrón, donde se mencionan a otros parlamentarios y asesores del Gobierno Regional de Arequipa.

Acotó que se tomarán las acciones legales correspondientes, acudir a la Corte Suprema de Lima para que se investigue el caso. “Ellos tienen inmunidad, hay que recurrir a la Corte y no voy a distraerme en este tipo de mensaje o acciones”, apuntó.





