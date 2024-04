El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, no descartó que se sancione al coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien encabezó el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y habría ordenado que se derribe la puerta de su residencia.

“Exceso”.

Ante los rumores de una eventual sanción contra el alto oficial por esta acción, Adrianzén Olaya fue cuestionado por la prensa en ese sentido.

“No estoy en condiciones de descartarlo, porque no es un tema que yo haya tratado”, refirió a su salida de Palacio de Gobierno, donde acompañó, junto a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a la presidenta en el tradicional cambio de guardia.

“No se imaginan, el daño profundo que le causa a la imagen Perú este tipo de cosas. No es común, que en los países ocurra, que vayan y le revienten la puerta a la casa de la presidenta de la República. Por ese simple hecho, yo creo que resulta desproporcional la medida que se adoptó. Creo que pudieron haber seguido tocando la puerta, que pudieron haber esperado un poco más. ¿Qué se dijo desde adentro? Necesitamos esperar que venga el abogado. No esperaron ni siquiera 10 minutos, eso me parece un exceso”, agregó.

Luego se dio un tiempo para criticar la filtración de las actas y fotos del allanamiento a la mandataria.

“No puedo dejar de expresar mi extrañeza, porque este tipo de filtraciones se produzcan”, exclamó.

Se reafirma.

Por la noche, en una entrevista a Punto Final, Adrianzén reconoció que durante la cita de la mañana, en Palacio de Gobierno, se habló sobre el futuro del jefe de la Diviac.

Tras recalcar que “no ha descartado” su remoción, añadió que habrá un proceso en el cual Colchado “deberá explicar” por qué tomó la decisión de ordenar que se derribe la puerta de la casa de Boluarte.