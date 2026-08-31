El Poder Ejecutivo activó su protocolo de crisis luego de las muertes registradas en Trujillo.

El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, vinculó los hechos con el pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso.

“También, es poder identificar y denominar grupos hostiles a estas bandas también criminales, como grupos terroristas, para que justamente nuestras Fuerzas Armadas puedan también tomar acción al respecto”, declaró.

COMPÁS DE ESPERA

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que la delegación permitiría adoptar medidas vinculadas con los perímetros de seguridad y los establecimientos penitenciarios.

“Yo espero que esta situación lamentable que estamos enfrentando, y vamos a seguir enfrentando, y ese es un mensaje a estos delincuentes, nosotros, como Estado, no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando: uno, delegación de facultades, y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, dijo.

Por su parte, la Presidencia de la República difundió que la presidenta Keiko Fujimori lideró la reunión de emergencia con el Gabinete Ministerial tras los hechos en Trujillo para trazar una ruta inmediata.

En las imágenes que difundió Palacio aparecen César Astudillo (Mininter), Rafael Belaunde (Mindef) y Marco Vinelli (Midagri).