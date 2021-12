Guillermo Bermejo sobre acusaciones contra Lucinda Vásquez: “Que presenten la denuncia, que presenten las pruebas”

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, se mostró a favor de que se investiguen las acusaciones que existen sobre su colega de bancada, Lucinda Vásquez, quien fue señalada por un testigo protegido del Ministerio Público como una de las implicadas en el caso de la filtración de la evaluación docente.

MIRA AQUÍ: Estas son las versiones que ha dado Mirtha Vásquez sobre lista de reuniones de Pedro Castillo en Breña

“Que sustenten su denuncia, nosotros siempre oímos, en más de una oportunidad votamos para que se investigue. Que presenten la denuncia, que presenten las pruebas, que sustenten la moción y evaluaremos. Queremos saber más, pero no debemos prejuzgar”, aseveró a los medios antes de su ingreso al Parlamento.

Según el testimonio del testigo de la Fiscalía, al que tuvo acceso Willax, un día antes de la realización de la evaluación, el viernes 12 de noviembre, le adelantó al fiscal anticorrupción de San Martín, José Luis Villalta Arriaga, que el examen estaba plagado de irregularidades porque había sido filtrado.

El testigo ubica el primer contacto con la congresista de Perú Libre entre los días 8 y 9 de noviembre pasados, cuando recibió una llamada telefónica en la que le indicaron que Lucinda Vásquez “había pedido los exámenes” a Inés Gallardo Calixto, hija del ministro de Educación.

MIRA AQUÍ: Congresista de Perú Libre niega estar involucrada en filtración de prueba de evaluación docente

El miércoles 10 de noviembre, según este testimonio, “la congresista Lucinda Vásquez Vela habría pactado encontrarse con cuatro profesores identificados como Héctor Llamacpompac Rabelo, María del Carmen Flores Ruiz, Olga Carmela Chávez Muñoz y María Angelina Tapia Leyva en los exteriores de las instalaciones de Palacio de Gobierno, con la finalidad de presuntamente reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”.

Censura a Alva

En otro momento, Bermejo pidió a los medios de comunicación no “distraer” con otros temas a fin de que se discuta sobre la moción de censura formulada por su despacho contra la titular del Congreso, María del Carmen Alva.

Guillermo Bermejo sobre acusaciones contra Lucinda Vásquez: “Que presenten la denuncia, que presenten las pruebas”

“Tenemos la declaración de tres legisladores españoles sobre lo que dijo Alva, les pido a los medios que no distraigan el tema. ¿Por qué este tema no es titular? Porque están de acuerdo con posiciones en contra del presidente. Pero si esto fuera al revés, ahí sí agárrense”, señaló.

“La señora ha dicho que el presidente es ilegitimo, decir que no es legítimo es decir que las instituciones electorales se prestan para el fraude. No conocen cómo es el tratamiento en el congreso. No es para echarse barro, pero a esta hora se debate una moción de respaldo a castillo y en contra del intervencionismo en el Congreso de España”, añadió.

Cabe indicar que el Congreso tiene agendado para este jueves abordar la moción de censura planteada por Bermejo y que ha sido respaldada por Juntos por el Perú.

VIDEO RECOMENDADO:

CORONAVIRUS PERÚ: 22 decesos y 1731 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas