Guillermo Olivera, uno de los abogados de Pedro Castillo, renunció a su defensa legal argumentando la “injerencia” del exministro Iber Maraví. Esto en el marco de los procesos que se siguen contra el expresidente por presuntos delitos de rebelión, crimen organizado y corrupción.

“Pese a que no contesta mis llamadas, le encargo decirle a don Pedro que me aparto de su defensa, por una grosera injerencia del exministro Iber Marabí, respecto de mi libertad de pensamiento y de expresión en clara e íntima anastomosis con mi ejercicio profesional”, posteó el abogado en su cuenta de Facebook.

“Hasta pretende prohibirme y lo hace por teléfono con suma descortesía”, añadió.

Asimismo, instó a Castillo a designar otro abogado que lo defienda “como Iber desea y pueda dirigirlo”.

“Creo que él conoce a sabios, y yo no lo soy, a los que no desea que los critique aunque ellos se burlen y me ataquen con desmesura”, puntualizó.