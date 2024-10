El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que el Ejecutivo se encuentra “evaluando” ampliar el actual estado de emergencia en otros distritos de Lima y Callao. Asimismo, señaló que consideran dar a las Fuerzas Armadas, el control del orden interno en el tiempo de la medida de excepción.

“Como consecuencia de los actos de violencia, hemos declarado 14 distritos en emergencia en la ciudad de Lima y el Callao. Si no es suficiente, ampliaremos la declaratoria de emergencia a otros distritos donde las condiciones de inseguridad se pronuncien de manera significativa. De momento, hemos dado un estado de emergencia donde la PNP controla el orden interno en esos distritos, y apoya el Ejercito del Perú. Seguiremos evaluando cómo evoluciona el problema y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Si llega a ser necesario, evaluaremos la posibilidad de que esto varie, y que sean las FF.AA. que tomen el control del orden interno y apoye la Policía”, declaró Adrianzén a la prensa.

“Son hechos que no descartamos y estamos evaluando, de la misma manera como estamos evaluando la ampliación del estado de emergencia en otros distritos”, añadió.

Además, el titular de la PCM se pronunció respecto a las medidas contra la criminalidad que se ejecutan desde el gobierno central. En ese sentido, destacó que se cumple con lo ofrecido, aunque reconoció que, si bien los resultados “son buenos”, “no son los mejores”.

“Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando. Tenemos que seguir trabajando, estamos profundizando nuestras intervenciones con la PNP y las FF.AA., estamos desarticulando bandas, evitando que muchos extorsionadores sigan con ese trabajo”, refirió.

“La declaratoria de emergencia se ofreció y está ahora vigente; la creación del Grupo Especial para Extorsiones (Gorex) está vigente, tiene 100 agentes en las calles; se había establecido como compromiso la creación de una línea dedicada para extorsiones, la tenemos operativa, la 111; habíamos ofrecido que íbamos a intervenir los penales, lo hemos hecho (…) Los esfuerzos se están haciendo. Tenemos que duplicarlos, seguro que sí; tenemos que poner seguro más policías en las calles, más miembros de las FF. AA, eso es algo que también estamos evaluando y, de ser necesario, lo haremos”, expresó.