El premier Gustavo Adrianzén exhortó a los congresistas que rechazaron el viaje de la presidenta Dina Boluarte a la Asamblea General de la ONU a reflexionar y reconsiderar su postura, abriendo la puerta a un posible cambio de opinión.

“Hemos tenido que ver con algo de preocupación cómo el Congreso decidió no autorizar el viaje de la presidenta a la ciudad de Nueva York para asistir a la 79 asamblea general. Nosotros no podemos dejar de expresar que somos absolutamente respetuosos de la separación de poderes y confiamos también que las decisiones de los órganos de los poderes del estado obedecen a razones de interés nacional que no están necesariamente orientadas por intereses subalternos”, mencionó Adrianzén.

Luego continuó con: “fue una amarga coincidencia que el día de ayer, entre lo que venía sucediendo con la atención de los incendios forestales y esta solicitud del viaje, generó un clima poco favorable al interior del Congreso; sin embargo, se presentó una moción de reconsideración que tiene como propósito fundamental recolectar los 66 votos requeridos (...) pedirles que quienes no aprobaron evalúen la posibilidad de tener una decisión distinta”.

Cabe mencionar que Adrianzén sostuvo hoy que el viaje de Dina Boluarte a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como objetivo mostrar al país al mundo, captar nuevas inversiones y abrir espacios de diálogo.

El premier Gustavo Adrianzén invocó a los congresistas que votaron en contra del viaje de la presidenta Boluarte a la ONU, que "evalúen la posibilidad de tener una opinión distinta"



Dina Boluarte: Congreso rechaza solicitud de viaje de presidenta a Estados Unidos para participar en Asamblea de la ONU

El Pleno del Congreso rechazó el pedido presentado por Dina Boluarte para viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 26 del presente mes, participar en el 79 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La votación concluyó con 50 votos a favor, 55 en contra y 5 abstenciones.

Asimismo, los votos a favor fueron por parte de las ancadas Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, aunque en esta última se registró el voto de Roberto Chiabra como único en contra. Otros parlamentarios a favor del viaje de la mandataria fueron algunos miembros de Acción Popular, Avanza País, Bloque Magisterial, Somos Perú y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, y Honor y Democracia.

Luego, el resto del Pleno votó en contra, con votos en bloque de Perú Libre, Renovación Popular (menos Carlos Zeballos), Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y la mayoría de no agrupados (solo María del Carmen Alva votó a favor).

El Gobierno solicitó oficialmente el pasado viernes 6 de setiembre, con un oficio firmado por Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, la solicitud para salir del país para viajar a Estados Unidos.

En dicho proyecto de resolución se precisó que la mandataria se mantendrá a cargo del despacho mediante el uso de medios digitales.

En el debate, varios congresistas cuestionaron el viaje de la presidenta de la República debido a los incendios forestales que se registraron en diversas regiones.

“Creo que la presidenta no puede viajar, primero porque la ley que le faculta viajar en mi opinión es inconstitucional, segundo, ella tiene que estar acá y tiene que dirigir personalmente, por los menos en el COEN, las acciones para remediar esta situación tan grave”, expresó Susel Paredes (Bloque Democrático Popular).

“Lejos de ir a Estados Unidos, vaya a Ucayali, vaya a Ayacucho, vaya a Tumbes y conozca la verdadera situación que está pasando el país. Por ello mi bancada va a votar en abstención”, señaló Francis Paredes (Podemos Perú).

“Por lo menos ahora, frente a los hechos y de inseguridad ciudadana, deberíamos dar una buena señal de objetividad, de seriedad, que también no solo decimos sí, hay que también saber decir que no. Por eso Perú Libre va a votar en contra”, sostuvo Flavio Cruz de Perú Libre.