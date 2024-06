Durante una conferencia de prensa junto a su gabinete de ministros, Gustavo Adrianzén informó sobre el trabajo que viene realizando en el Ejecutivo, haciendo énfasis en el viaje de Dina Boluarte y la importancia del megapuerto de Chancay.

“Asegurar su puesta en marcha en el mes de noviembre es un compromiso que vamos a honrar. En unos días la señora presidenta y una reducida comitiva, va a partir para China y entre otras muchas diligencias que se van a hacer, reuniones con empresarios y autoridades del gobierno, la señora presidenta expondrá la importancia de Chancay hacia las autoridades chinas y hará las invitaciones pertinentes para que nos puedan acompañar en la inauguración”, manifestó el premier.

Asimismo, Adrianzén rechazó el calificativo de ‘escuderos’ que caen sobre él y otros minitros debido a sus posturas por las recientes investigaciones a la presidenta de la República. El premier cree que estos adjetivos son ataques a la “institución de la Presidencia de la República”.

“Yo no puedo, sino rechazar de manera categórica a aquellos adjetivos de escuderos de la presidenta. La presidenta no solo no necesita escuderos, sino que ella es absolutamente autosuficiente y además está absolutamente convencida de que de todos los cargos que se le imputan, ella saldrá absuelta”, expresó.

“No existe, a la fecha, ninguna imputación de mediana relevancia que haga creer que la presidenta de la República pueda tener algún tipo de responsabilidad. Lo que hacemos en muchos casos, y yo me incluyo, es defender a una institución que se llama Presidencia de la República, que viene siendo atacada de manera sistemática desde organizaciones que lo único que pretenden es generar el desprestigio de esta institución y, cuando no, provocar la desestabilización e ingobernabilidad. Y eso no podemos tolerarlo”, añadió.

Además, Gustavo Adrianzén resaltó la importancia del viaje de la mandataria a China con el objetivo de establecer diálogo con empresarios y miembros del gobierno con el que Perú tiene importantes lazos comerciales.

