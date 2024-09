El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que Palacio de Gobierno ya entregó al Ministerio Público la información sobre los autos asignados a la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una investigación que involucra al prófugo Vladimir Cerrón.

Esta semana durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el capitán PNP Junior Izquierdo incidió en que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le contó que Vladimir Cerrón fugó en el vehículo presidencial y que era “custodiado por 8 militares cubanos”.

El Ministerio Público solicitó dicha documentación tras la difusión de un audio donde presuntamente el ministro del Interior habría tenido conocimiento sobre información de la fuga del líder de Perú Libre.

En entrevista a “Punto Final”, Gustavo Adrianzén lamentó que la fiscalía no le haya otorgado un plazo razonable para entregar dicha información sobre los autos asignados a la mandataria. “Que me den 48 horas, 72 horas, lo que sería un plazo razonable. ( ...) Lo que no me parece razonable es el plazo. Que nos pidan toda la información que quieran, todo es transparente”, dijo.

“Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que de una manera absolutamente inexplicable se están dirigiendo sendas acusaciones en contra de la señora presidenta y en contra del staff que la rodea a ella, y no se trata con la misma celeridad otros casos que son exactamente igual o de mayor importancia para el país”, señaló el premier.

Asimismo, Adrianzén defendió al ministro del Interior, Juan José Santivañez, y sostuvo que viene siendo “torturado” con los audios del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’ .

De otro lado, el primer ministro confirmó el fallecimiento de Ana Gervasi, quien se desempeñó como canciller durante el Gobierno de Dina Boluarte. “Yo me encuentro muy consternado con la noticia. Ana Cecilia era una amiga personal. Fue una embajadora del servicio diplomático que brindó servicios al Estado de una manera brillante y yo en honor a su memoria prefiero no hacer más comentarios”, refirió.

