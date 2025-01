Gustavo Adrianzén expresó que desde el Ejecutivo aún no han debatido sobre la posibilidad de decretar el toque de queda en la región La Libertad. No obstante, de considerarse necesario para combatir la delincuencia, no descartarán su aplicación.

El presidente del Consejo de Ministros considera que de verse imperioso el uso de dicha medida, será empleada; pero en la actualidad, el Gobierno no ha realizado un análisis sobre ello.

“Con relación a la posibilidad de que se pueda decretar el toque de queda, esta no está descartada. Desde el Ejecutivo vamos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para enfrentar al crimen. Si esta es una herramienta que va a ser útil, no duden que lo haremos. Esta es una vía que aún no se ha evaluado, no se ha tomado una decisión, pero que tampoco la descartamos como una herramienta para enfrentar al crimen”, sostuvo.

Gustavo Adrianzén desde Trujillo: No podemos prometer acabar con el crimen mañana, pero confiamos en esta estrategia

Desde Trujillo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, resaltó la unidad de los poderes del Estado y los niveles de Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada.

“Saludamos la unidad de todos los poderes del Estado, de todos los niveles de Gobierno en esta lucha contra la criminalidad organizada, que debe convocar también a todos los peruanos, tal como ocurrió en la lucha contra el terrorismo”, expresó Adrianzén.

Adrianzén supervisó la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes permanecerán en la región “todo el tiempo que sea necesario”. También destacó la implementación de estrategias, como la división de cuadrantes, y aseguró que la logística para las fuerzas del orden está garantizada.

“Estamos disponiendo acciones concretas, puntuales, así como el resguardo a las entidades publicas, todas estas labores se realizarán por la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas”, refirió.

Luego continuó con: “no estamos en condición de decir que mañana terminaremos con la criminalidad que tenemos enquistada aquí, pero confiamos que esta nueva estrategia van a dar buenos resultados”.

