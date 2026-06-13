El Congreso de la República continuará sesionando hasta el próximo 24 de junio luego de que se aprobara la ampliación de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual 2025-2026. Así lo anunció, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi en ejercicio de las facultades que le corresponden y durante la sesión del último pleno.

“Señores congresistas, se le informa a la representación nacional que, en ejercicio de las atribuciones del presidente del Congreso de la República, la presente legislatura se amplía hasta el miércoles 24 de junio de 2026”, indicó.

El calendario parlamentario establecía que esta etapa debía concluir el 15 de junio. Sin embargo, el Parlamento dispondrá de nueve días adicionales para continuar debatiendo y votando los proyectos de ley y otros asuntos pendientes incluidos en su agenda. La ampliación modifica el cronograma previsto en el Reglamento del Congreso y mantiene activas las funciones del pleno durante un periodo adicional.

Congreso anuncia ampliación de legislatura hasta el 24 de junio



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¿Por qué se amplió la legislatura?

Según lo señalado durante la sesión, la ampliación permitirá concluir la revisión de temas que aún permanecen pendientes en la agenda parlamentaria. De esta manera, el pleno contará con más tiempo para debatir iniciativas legislativas antes del cierre de esta etapa de trabajo.

La decisión cobra relevancia porque el actual periodo de sesiones se encontraba próximo a finalizar. De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento del Congreso, la segunda legislatura ordinaria del periodo 2025-2026 debía terminar el próximo 15 de junio.

Durante la misma sesión, el pleno aprobó una resolución legislativa relacionada con la Comisión Permanente. La medida autoriza a este órgano a ejercer funciones parlamentarias hasta el 15 de julio de 2026.

Conforme al acuerdo aprobado, la Comisión Permanente podrá debatir y votar dictámenes, proyectos de ley y resoluciones legislativas incluidos en la agenda parlamentaria. Además, tendrá competencia para tramitar iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.