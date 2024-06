William Paco Castillo, abogado del expresidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó la ampliación de 14 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión en contra de su patrocinado. Además, sostuvo que el exmandatario habría cometido una torpeza y no un delito al dar un golpe de Estado.

“Pensaba que, en efecto, el delito de rebelión, tal como se está impugnándosele, correspondían con los sucesos que acontecieron. Yo he conversado con el presidente largo rato, largas horas; he cotejado los autos con respecto a esa situación y he encontrado que, en efecto, desde mi punto de vista, en el tema de rebelión hay un tema de atipicidad, creo que no se cometió ese delito”, expresó para Canal N.

Delito de rebelión

El defensor de Castillo continuó: “En este asunto hay, probablemente, si voy a rescatar una palabra tuya, eso lo que lo denominas un efecto de torpeza, pero Pedro Castillo me ha dado una respuesta totalmente creíble”, sostuvo.

Para el abogado, el expresidente debe llevar la investigación en libertad, así como otros imputados en el caso. Sin embargo, la expremier Betssy Chávez continua en prisión mientras duran las indagaciones fiscales.

Así también, insistió en que, en el caso de Castillo, no hay medios de prueba suficientes para imputarle el delito de rebelión, ya que no hubo una verdadera conspiración y el Congreso nunca dejó de funcionar.

“Para poder rebelarse contra este sistema, se necesitan elementos de objetividad. No puedo decir que estoy alzándome en armas, cuando salgo con un papel”, refirió.

William Paco también precisó que si bien antes había 26 abogados defendiendo a Castillo, hoy él es el principal, además de otro letrado y un asistente.

El abogado también se refirió que su patrocinado se encuentran mal por el distanciamiento de su familia. Como se sabe,

“No sé cómo está la familia, pero al personaje lo veo sufriendo continuamente. No me ha dicho que se comunica, pero tiene que estar sufriendo frente a esta separación (...) No creo que tenga una vida privilegiada un inmigrante. Su situación no creo que cambie con la asunción de Claudia Sheinbaum”, expresó.





Amplían prisión preventiva

En el caso por rebelión que afronta el expresidente Pedro Castillo, el Poder Judicial resolvió acoger el pedido de la Fiscalía de la Nación y amplió por 14 meses el plazo de la prisión preventiva contra el exmandatario.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso, en consecuencia, que el nuevo plazo de prisión preventiva contra Castillo Terrones corre del 7 de junio del 2024 hasta el 6 de agosto del 2025.

Cabe recordar que el plazo anterior de prisión preventiva se extinguió el 6 de junio de 2024.





