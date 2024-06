Durante la audiencia realizada este jueves, Pedro Castillo negó las imputaciones en su contra por el golpe de Estado de diciembre de 2022, luego de que la Fiscalía de la Nación solicitara al Poder Judicial prolongar por 18 meses la prisión preventiva en su proceso por dicho caso, por el presunto delito de rebelión.

El exmandatario que las acusaciones en su contra “corresponden a un libreto” e insistió que se cometió una injusticia con él.

Asimismo, cuestionó que no pueda recibir visitas en su celda del penal Barbadillo.

Por otro lado, calificó de ‘pinocho’ a Dina Boluarte y tildó de ‘hampa’ al Congreso de la República.

“Todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la ‘pinocho’ que está en Palacio, avalada por el ‘hampa’ que está en la Plaza Bolívar”, expresó Castillo Terrones.

Fiscalía pide prolongar prisión preventiva contra Pedro Castillo por golpe de Estado

La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial la ampliación de la prisión preventiva a Pedro Castillo por el caso golpe de Estado.

Como se recuerda, al expresidente se le acusa por el presunto delito de rebelión y enfrenta un pedido de 34 años de prisión.

Dicha solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios está siendo evaluada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.

Cabe indicar que la medida original termina este jueves. No obstante, si el juez no aprueba la prolongación o no emita la resolución el mismo 6 de junio, Castillo Terrones seguiría en prisión.

