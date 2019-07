Héctor Becerril: "'Goro' pretende incriminar a congresista Yeni Vilcatoma"

Síguenos en Facebook

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, salió en defensa de la legisladora Yeni Vilcatoma, quien fue acusada por el capturado sicario Rubén Moreno Olivo alias "Goro" de estar detrás de su excarcelación.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario se solidarizó con Vilcatoma y dijo que no permitirá que manchen su nombre.

También, se cuestionó por quiénes estarán detrás de las afirmaciones del sicario quien mencionó que Vilcatoma tramitó su libertad cuando debía cumplir su condena de 25 años por el primer atentado contra el exconsejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco.

"Sicario el “Goro” pretende incriminar a congresista Yeni Vilcatoma en su liberación ¿quién más está tras esta patraña? resulta que ahora quién más luchó por su recaptura es cómplice. Mi solidaridad congresista Vilcatoma no permitiremos que enloden su buen nombre", escribió.

El último sábado, Moreno Olivo fue capturado al interior de una vivienda de Los Olivos y cuando estaba saliendo del inmueble mencionó: "La señora Vilcatoma me ha mandado a los abogados. (...) Yo mismo me he sorprendido. (Ella) ha tramitado mi libertad".

Como se recuerda, hace unas semanas se conoció que "Goro" había sido excarcelado bajo arresto domiciliario.