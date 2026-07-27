Jaime Desposorio Arroyo Sánchez, hermano mayor del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, recibió una orden de servicio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) por S/ 6 mil para realizar labores de apoyo en actividades deportivas. Según reveló el dominical Cuarto Poder, el contrato fue emitido por la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, área encargada de impulsar programas vinculados a la masificación deportiva.

El vínculo con el IPD fue establecido en mayo de 2026, luego de que Arroyo Sánchez se inscribiera en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La contratación ha generado cuestionamientos debido a su cercanía familiar con el titular del Gabinete y a los antecedentes registrados por el proveedor.

Detalles del contrato con el IPD

La orden de servicio fue emitida el 27 de mayo de 2026 y contemplaba funciones de apoyo en campo durante programas y eventos organizados por la institución deportiva. El monto asignado para estas labores ascendía a S/ 6 mil.

Antes de esta contratación, Jaime Arroyo Sánchez solo contaba con un antecedente como proveedor del Estado registrado en 2017. En esa oportunidad, brindó un servicio de custodia y vigilancia de obras para la Municipalidad Provincial de Ascope, en la región La Libertad.

El hermano del premier permaneció cerca de una década sin nuevas contrataciones públicas hasta su incorporación al IPD. Además, en las declaraciones juradas presentadas por Luis Arroyo Sánchez cuando asumió cargos dentro del Ejecutivo, se consignó que su hermano no tenía un centro laboral, ocupación o profesión registrada.

Hermano de premier Luis Arroyo no consignaba experiencia laboral. Fuente: Cuarto Poder.

Observaciones sobre la contratación

Especialistas en derecho administrativo señalaron que la normativa prohíbe que los ministros contraten a familiares dentro de las entidades que tienen bajo su dirección. Sin embargo, explicaron que la restricción no opera de la misma manera cuando el vínculo se establece con otros organismos estatales, salvo que existan indicios de intervención o influencia.

En ese contexto, indicaron que el IPD deberá justificar los criterios utilizados para seleccionar al proveedor y detallar las condiciones que permitieron su contratación. También señalaron que el Órgano de Control Institucional de la entidad podría revisar el procedimiento administrativo.

¿Qué respondió el Ejecutivo?

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que Luis Arroyo Sánchez conoció la existencia del contrato de su hermano después de recibir consultas periodísticas sobre el caso. Según la institución, el jefe del Gabinete no tuvo conocimiento previo de la contratación.

La PCM precisó que Jaime Arroyo Sánchez recibió un primer pago de S/ 3 mil tras presentar el informe correspondiente a sus actividades. Posteriormente, decidió poner fin al vínculo contractual con el Instituto Peruano del Deporte.

Durante las consultas realizadas por medios de comunicación, personas vinculadas al entorno del contratado evitaron pronunciarse sobre el servicio brindado. En la provincia de Ascope, además, existen registros de la presencia de Jaime Arroyo Sánchez junto a autoridades locales durante actividades oficiales en las que participó el premier.

PCM aseguró que el premier Arroyo se enteró de la contratación de su hermano tras lo revelado en el reportaje. Fuente: Cuarto Poder.