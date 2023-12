En el marco de los recientes allanamientos realizados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) a las viviendas de implicados por el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, el exministro Hernán Garrido Lecca reveló cómo conoció a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides.

En una reciente entrevista, el aprista relató que el fiscal superior suspendido Rafael Vela Barba, en su rol de coordinador del Equipo Especial Lava Jato, le presentó a Patricia Benavides.

“Si mal no recuerdo, porque yo sí conocí hace mucho tiempo a la doctora Benavides, quien me la presentó fue Rafael Vela Barba que en ese momento era juez de un juzgado contencioso administrativo, y yo lo ayudé a leer unos balances. Por lo que recuerdo, aunque me puedo estar equivocando, él fue quien me presentó a la doctora Benavides”, indicó a RPP.

Acerca de la reunión del 24 de noviembre, en la que la Fiscalía sostiene que participaron el abogado José Luis Hauyón, Juan Fernández Jerí (encargado de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público) y él mismo con la intención de coordinar la suspensión de Rafael Vela, Garrido Lecca desestimó esa afirmación, calificándola como falsa.

“Por lo que tengo entendido también sería cómplice de esta organización criminal la JNJ, porque entiendo que por unanimidad y concurso público nombraron a Jerí en la ANC de la Fiscalía, y eso fue antes de que la Dra. Benavides fuera nombrada fiscal suprema”, señaló.