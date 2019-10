Hernando Cevallos: "Congresistas disueltos del Frente Amplio no participarán en elecciones"

Síguenos en Facebook

Hernando Cevallos afirmó que no participarán en las elecciones legislativas del 2020, ninguno de los que formó parte de la bancada del Frente Amplio en el Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra.

En declaraciones para RPP indicó que "los congresistas que hemos sido disueltos no vamos a participar, sea cual sea la condición legal de sí o no, no vamos a participar en estas elecciones".

Asimismo, señaló que el Frente Amplio desea tener una buena representación en el próximo Parlamento tanto en número como en calidad, por lo que su partido propondrá una renovación de los candidatos al Congreso.

"Vamos con una agenda, tratando de privilegiar la lucha contra la corrupción y abordar primero los problemas económicos, sociales que tenemos en nuestra patria. Ya tenemos en el Congreso una serie de proyectos presentados, que ha quedado a mitad de camino, una posición frente a distintos temas que esperemos haya correlación de fuerzas favorable para poder abordar", detalló.

Cabe resaltar que hace unos días, Jorge Aparcana, coordinador nacional del Frente Amplio, confirmó que su agrupación política participará en el proceso electoral y que la elección de sus futuros postulantes será de forma democrática, respetando la paridad y alternancia.