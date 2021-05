El excongresista Hernando Cevallos, quien forma parte del equipo de trabajo del plan del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que las expresiones del virtual legislador por dicho partido Guillermo Bermejo difundidas en un audio el último lunes, no lo representan ni a él ni la propuesta del aspirante al sillón presidencial.

“Si me preguntan a mí, que estoy en el equipo de salud, le diría que de ninguna manera esas expresiones siento que me representan. Expresiones de tipo autoritario no tienen nada que ver con lo que el país quiere”, afirmó en diálogo con Canal N.

“Por supuesto deslindar con claridad que esto no tiene que ver con la propuesta del profesor Castillo, pero además no tiene que ver porque ya ha señalado Bermejo, lo he leído, que estas declaraciones las hizo antes de la campaña electoral”, añadió.

Hernando Cevallos sobre expresiones de Guillermo Bermejo: “No me representan y tampoco al profesor Castillo”

En un audio difundido por Willax TV, el último lunes, se escucha al virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, asegurar que si su agrupación gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 6 de junio, “no vamos a dejar” el poder.

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, se le oye decir.

MIRA ESTE VIDEO | Elecciones 2021: Conozca a quiénes apoyan los partidos políticos que no pasaron a la segunda vuelta

Cevallos consideró que es Bermejo el que debe dar las “explicaciones respectivas” sobre este tema, pero reiteró que no se siente representado por su planteamiento.

“El congresista Bermejo dará las explicaciones respectivas, pero son declaraciones que en lo personal no me representan y tampoco al profesor Castillo”, dijo.

Asimismo, precisó que tampoco representan el equipo de gestión que viene trabajando en un plan de cara a un eventual gobierno de Pedro Castillo.

“Las declaraciones que vierte el congresista electo Bermejo no son representativas para el equipo de gestión, en ese sentido, estas expresiones no representan el sentir y el pensamiento del profesor Castillo ni del equipo de gestión. Eso es lo que quiero que quede absolutamente claro”, refirió.

Finalmente, el exlegislador se refirió al economista Kurt Burneo, quien descartó que vaya a integrar el equipo técnico del candidato Castillo, luego de haber sido invitado por este último en las conversaciones que sostuvo para elaborar un plan de gobierno en el marco de la segunda vuelta electoral.

“El señor Burneo, como cualquier ciudadano puede decir lo que quiera, se le invitó a que colabora con el equipo económico en Perú Libre, no acepta, está en todo su derecho de no hacerlo y de pensar diferente a Perú Libre”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: Debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se realizará el 30 de mayo