Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, aseguró que pagó para recibir la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos, dosis que admitió haber recibido en dos viajes que realizó el 1 y el 22 de marzo de este año.

El postulante aseguró que él había planteado al Gobierno que se apliquen las vacunas a los candidatos presidenciales porque requerían ser protegidos contra el COVID-19.

“Necesitamos, no solo para nosotros los candidatos y la gente que nos rodea, y nosotros habíamos dicho que nosotros las pagábamos. No vamos a ser como el presidente Vizcarra”, indicó en alusión a la vacunación irregular del exmandatario y otros altos funcionarios.

Hernando de Soto sobre críticas por vacunarse en Estados Unidos

“Lo que hicimos es pagar nuestra vacunita y, como ven ustedes, nos hemos vacunado cuando ya en el Perú estaban vacunando a personas de mi edad, cosa que estaba perfectamente dentro de las normas”, añadió en una entrevista a la radio Salkantay en Cusco.

Este miércoles Hernando de Soto admitió en su visita a esta región que había viajado a Estados Unidos y que, ahí, había recibido las dos dosis de una vacuna contra el COVID-19 tras haber recibido el ofrecimiento correspondiente.

“He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. Sí, claro. Por supuesto [que me he vacunado]. Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que ‘este es un candidato medio viejito’. Bueno, ahora tomo en consideración que tengo que protegerme a mí, a mi familia y a la gente con la cual yo hablo”, dijo ante la prensa tras su arribo a Cusco.

Esta mañana, Hernando de Soto reiteró que él fue el primero en pedir que el sector privado en el Perú pueda comercializar la vacuna contra el coronavirus y que él envió una propuesta al Gobierno al respecto.

“Sí, claro, fue en Estados Unidos (mi vacunación). No solo fue lícito, sino que no olviden que los primeros que pidieron que se pueda privatizar y comercializar la vacuna, hemos sido nosotros”, insistió.

