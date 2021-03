El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, viajó a Estados Unidos este lunes 22 de marzo, según sus registros migratorios publicados por el diario El Comercio.

Anteriormente, el economista había viajado al país norteamericano el pasado 1 de marzo, y retornó al país dos días después, en plena campaña electoral de cara a la Presidencia de la República.

Al ser consultados al respecto, miembros de su entrono partidario aseguraron que Hernando de Soto viajó “por motivos familiares” y aseguraron que para este miércoles ya estaría de vuelta en el Perú.

Como se recuerda, a finales de febrero pasado, el candidato presidencial reveló haber rechazado propuestas para vacunarse contra el coronavirus (COVID-19) fuera del país debido a que no le gustan “los privilegios”.

“Claro, por supuesto que he recibido propuestas [para vacunarme contra la COVID-19]. Pero no las he aceptado. [...] Estoy en situación de inferioridad frente a los candidatos ya vacunados que pueden ir a encontrarse con la gente. En mi caso tengo que tener más cuidado”, sostuvo en una entrevista con el programa “Rumbo al Poder”.

“[No la he aceptado] por la misma razón que no he aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios”, añadió.

