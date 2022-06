El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, lamentó que, durante una sesión de comisión en el Congreso, se le haya visto tomando sol en la playa y explicó que había programado un viaje familiar para estas fechas porque esperaba que ya no hubiera labores parlamentarias.

“Lamento que se haya prendido la cámara, yo tenía separado un viaje al norte del país para descansar, pidiendo licencia para ello, pero lo que pasó es que según mis cálculos ya no iban a haber comisiones ni pleno, lo programé esto para estos días, lamentablemente tuve que trabajar”, dijo a RPP.

“Yo digo que trabajo de manera remota, lo he hecho antes. Yo los días que he ido de vacaciones me han puesto comisiones a las que fui. Me han puesto trabajo en el momento en el que yo quería descansar”, añadió.

Al ser consultado sobre si pidió licencia al Congreso antes de viajar al norte del país con su familia, Guerra García aseveró que todavía no lo hace.

“Yo no me ido de vacaciones, he buscado salir, yo he buscado salir y cuando me ponen estas comisiones he dicho “tendré que pedir licencia y tendré que trabajar”, y eso es lo que voy a hacer, voy a pedir licencia como me ha pasado antes. Hasta ahora no pido licencia porque yo no había planeado que tenía que trabajar”, refirió.

El día de ayer, al querer hacer uso de la palabra, encendió la cámara del parlamentario fujimorista y se apreció que estaba disfrutando del sol en una playa. El congresista, al darse cuenta del hecho, apagó su cámara.