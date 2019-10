Hijo de José Luna Gálvez: "No tenemos nada que ocultar"

José Luis Luna Morales, hijo del excongresista José Luna Gálvez, cuestionó la decisión del Poder Judicial de autorizar los allanamientos a la vivienda de su padre y a una sede de la Universidad Telesup al señalar que su familia "no tiene nada que ocultar" ante las investigaciones del Ministerio Público.

"Vamos a conversar con los abogados de la universidad para saber qué medidas se van a tomar. Y vamos a seguir allanándonos a la justicia. No tenemos nada que ocultar", indicó a la prensa.

Consultado sobre los pagos de S/36 mil que la universidad le hizo al exalcalde de Lima Luis Castañeda, Luna Morales manifestó que el vínculo del exburgomaestre con esa casa de estudios superiores comenzó en el 2011 y el hecho por el que se le acusa sucedió tres años después, por lo que consideró válido que nadie de ese entorno conociera de un presunto acto ilícito de la exautoridad.

"Castañeda ha tenido un contrato con la universidad desde el 2011 y el delito por el que se le acusa es del 2014. Eso no tiene lógica, porque no se iba a presumir años atrás que iba a cometer un delito. Eso no se sabía", sostuvo desde el distrito limeño de Surco.