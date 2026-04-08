Hoy se desarrollará el segundo foro electoral denominado “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”, organizado por El Comercio y América Multimedia en el marco de las las Elecciones Generales 2026.

El evento, que se realizará en la sede de América Televisión, contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales. Entre ellos estará el politólogo argentino Andrés Malamud, quien analizará la evolución del voto y el desempeño de los principales candidatos

También estarán la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, y el politólogo peruano Carlos Meléndez.

La cobertura del evento y las intervenciones de los invitados especiales estarán disponibles mediante las distintas plataformas de El Comercio y América Multimedia.