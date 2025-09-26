Han pasado ya 31 días desde que Rafaela Mallma decidió encadenarse en la Municipalidad Distrital de El Tambo como medida de protesta para exigir el pago de una deuda por trabajos y repuestos entregados a la comuna. A pesar de su delicada condición física, la mujer se mantiene firme en su reclamo, esperando una pronta solución de las autoridades.

Personal del Samu acudió a atenderla ante los fuertes dolores de huesos, espalda y cabeza que padece por la prolongada permanencia en el lugar. “Me duele todo el cuerpo, por eso me han inyectado y ahora me están poniendo suero; ojalá me sienta un poco mejor”, relató Mallma, quien aseguró que sobrevive gracias a la ayuda de familiares y vecinos que le alcanzan frutas, pan y agua.

Al respecto, el nuevo gerente municipal de El Tambo, Rubén López, señaló que la actual gestión está revisando los expedientes y que se ha dispuesto priorizar el caso de la señora Mallma. Indicó que el pago pendiente se encuentra en proceso de regularización y que se están cumpliendo los pasos administrativos para garantizar que la cancelación se realice de manera formal y segura.

“Estamos evaluando y priorizando este requerimiento; la documentación presentada será atendida con celeridad para que la señora no siga en esta situación”, aseguró el funcionario, quien pidió paciencia mientras se culminan los trámites internos y adelantó que en plazo de una semana se estaría dando una respuesta. Aunque la señora Mallma mantiene a esperanza pide que agilicen el proceso. “No sé si aguantaré”, dijo.

La autoridad aseguró que a la par vienen investigando los procesos de licitación donde ganaron los proveedores afectados con el objetivo de identificar falencias y, de haberlo , sancionar a los responsables. “Si se identifica errores por parte de algún funcionario se sancionará, aunque ello lo determina la secretaría técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quienes también determinan si el proceso sigue en el aspecto civil o penal”, finalizó.