Complica aún más la posición del golpista expresidente. El exministro del Interior Willy Huerta manifestó que el exmandatario Pedro Castillo cometió “un acto ilícito” al anunciar, en un mensaje a la Nación, un golpe de Estado el último 7 de diciembre.

Agregó que se sintió utilizado por el ex jefe de Estado y dijo que se negó apoyarlo cuando anunció la disolución del Congreso.

Huerta Olivas se presentó ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo para dar sus descargos por la denuncia en su contra -que involucra a la expremier Betssy Chávez- formulada por la Fiscalía de la Nación por el frustrado golpe de Estado.

En este caso, el exministro es acusado por los delitos de rebelión y, alternativamente, por conspiración.

SUSTENTO. La sesión en la Subcomisión comenzó con la intervención del fiscal adjunto supremo Miguel Huamán Muñoz, quien sustentó la denuncia contra Huerta.

Relató que el 7 de diciembre “se habría producido una reunión en Palacio de Gobierno” entre la jefa del Gabinete Betssy Chávez, Pedro Castillo y el asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Aníbal Torres, entre otras personas cuya identidad está por determinarse.

En este encuentro, añadió, “se habría acordado y decidido” que Castillo comunique a la ciudadanía la decisión asumida, es decir: establecer un estado de excepción, disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.

Huamán Muñoz precisó que, según información obtenida por la Fiscalía, emitido el mensaje a la Nación, el exministro Huerta habría llamado -por Whatsapp- al comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, para indicarle que se encontraba en Palacio de Gobierno y que lo iba a comunicar con el entonces jefe de Estado.

“Entabla la comunicación el entonces mandatario utilizando el teléfono de Huerta. habría impartido la siguiente orden al comandando general de la Policía: ‘General, cierre el Congreso. No permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro’. Asimismo, habría ordenado: ‘Intervengan a la fiscal de la Nación’”, dijo el fiscal.

Sostuvo que ante dicha disposición, Alfaro habría consultado al mandatario el motivo de la intervención a la fiscal de la Nación, a lo que Castillo habría respondido que los detalles “los iba a dar el ministro Huerta Olivas”.

RÉPLICA. Al respecto, el extitular del Interior narró que el 7 de diciembre, cuando se dirigía a la sede de su sector por la mañana, recibió un mensaje del entonces presidente para que acuda a Palacio de Gobierno.

Refirió que, dado que en aquellos días había manifestaciones contra la moción de vacancia que enfrentaba Castillo, presumió que la convocatoria era para que informe sobre la situación en la capital. Por ello, antes de llegar a la Casa de Pizarro acudió a la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, para “verificar los servicios policiales instalados para la atención de las movilizaciones”.

Huertas dijo que, tras ingresar por la puerta de la PCM, buscó reunirse con la premier para informar sobre las acciones de su sector; pero, al no ser atendido, se dirigió a las instalaciones del despacho presidencial para su cita con Castillo, a las 10:30 a.m.

Como esperó más de una hora, observó la llegada de otros ministros, así como el ingreso de la premier junto a un equipo de TV Perú.

“Cuando lo vi (a Castillo) con la banda presidencial, con su terno y una cámara, yo pensé que iba a ser sus descargos ante las imputaciones que se venían realizando ese día y días anteriores. Eso no llamaba la atención (...). Me paré al lado izquierdo (detrás de la cámara) y comenzó a dar su mensaje. En ese momento, escucho que comienza a decretar estado de excepción y cierre del Congreso. Yo me quedé totalmente sorprendido”, enfatizó.

“(Me) dije: ‘¿Por qué hace eso, en qué momento dijo que iba a hacer esto, con quién ha coordinado? No se ha tenido ninguna conversación, coordinación al respecto, nunca. Me quedé sorprendido, puedo decirlo así se burlen, entré casi en shock, porque no era una situación normal”, continuó el exfuncionario.

Huerta Olivas aseveró que si hubo “conspiración sobre este hecho reprobable, este acto ilegal”, los verdaderos conspiradores deben dar cuentas al país y a la justicia. “Pero ese no soy yo”, afirmó.

Recalcó que no colaboró en el tema y que desconocía de las acciones de Castillo, quien luego de dar el golpe de Estado le pidió reforzar la seguridad de sus padres, de Betssy Chávez y de Aníbal Torres.

“No compartía lo que había pasado. Yo me sentí utilizado al haberme convocado al lugar, hacerme ingresar, que me pare a un costado y que dé ese tipo de declaraciones, cometiendo un acto ilícito”, expresó.

El exministro contó también que el exmandatario le pidió comunicarse con el comandante general de la Policía para insistir en su disposición, pero que no le consta que Castillo haya ordenado el cierre del Legislativo y que se intervenga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Huerta Olivos negó haber participado en el golpe de Estado y precisó que solo “presenció” el hecho.

Asimismo, indicó que, en su caso, “cumplió órdenes” como lo dispone la Constitución Política, dado que en ese entonces Castillo era mandatario y jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

El exfuncionario agregó que se “escapó” de Palacio de Gobierno tras el mensaje a la Nación con el propósito de llegar a su despacho y presentar su carta de renuncia. Aseguró que no contestó las llamadas del expresidente y de la expremier.

También narró que poco antes de las 2:00 p.m. del mismo día notificó su dimisión, pero que recibió una nueva llamada de Castillo, quien le pidió regresar a Palacio de Gobierno, a lo que afirmó haber respondido: “No señor presidente, lo que usted ha hecho es un acto ilegal y ha sido un desleal conmigo porque me ha involucrado en un delito”.

Por su parte, el abogado Víctor Zela, a cargo de la defensa de Huerta, manifestó que las declaraciones que sitúan a su patrocinado en Palacio el 7 de diciembre no dan muestran de que el exministro tenga responsabilidad en el golpe de Estado de ese día.

“No hay un solo elemento de convicción que acredite cómo, cuándo y dónde el coimputado Willy Huerta conspiró para subvertir el orden democrático”, recalcó.

En declaraciones a la prensa, el exministro instó al exmandatario y al extitular de Defensa, Gustavo Bobbio, “a decir la verdad” y a contar “lo que pasó”.

Es preciso señalar que el congresista acciopopulista Wilson Soto, delegado de la denuncia constitucional, pidió citar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a Pedro Castillo y al exministro Bobbio para que esclarezcan las circunstancias del golpe de Estado del 7 de diciembre.