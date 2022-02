El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, cuestionó a la fiscalía anticorrupción que investiga las presuntas irregularidades en la licitación para la compra de biodiésel entre esta entidad del Estado y la empresa Heaven Petroleum Operators.

“Que dejen de mentir y vender humo porque se ha creado un caso que se cae a pedazos. He salido a hablar porque estoy cansado de que estén hablando tonterías”, manifestó Arévalo, quien por este caso tiene en su contra 8 meses de impedimento de salida del país.

“Los fiscales son gente que están creando un tema y no dudo de que están influenciados por mafiosos de Petroperú que se quieren eternizar con negocios”, añadió.

Asimismo, el funcionario negó mantener una vinculación amical con el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y que éste le haya presentado a la lobista Karelim López.

Sobre la visita que hizo López Arredondo a la sede de Petroperú, ubicada en el distrito de San Isidro, Chávez Arevalo señaló que no la recibió porque no hubo una coordinación previa y desconocía que verdaderamente venía por encargo de Pacheco.

“Muchos toman nombres de congresistas, pero si el congresista no me llama o no me llama el secretario digo que es falso y lo atiendo. A ella no la atendí porque se llegó a ir”, indicó.

Sobre su reunión en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado, Pedro Castillo, desestimó que se haya buscado favorecer en el proceso de adjudicación a la empresa de Samir Abudayeh.

“Hablamos [con el presidente] sobre un proyecto que estamos listos para sacar que servirá para abaratar el precio del balón del gas doméstico. Es un encargo de Petrobalón”, afirmó.

En ese sentido, acotó que en aquella reunión solo se entrevistó con el presidente y que no participaron Samir Abudayeh ni Karelim López. “Solo los dos solos”, sostuvo.

Según la tesis fiscal, el 18 de octubre de 2021 Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petroperú se reunieron para que la compañía de Abudayeh sea ganadora del proceso de licitación del combustible diésel.