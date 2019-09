Humala sobre impedimento de salida para Nadine: "No tenemos relación con ningún codinome"

Síguenos en Facebook

Tras el pedido de impedimento de salida del país para la exprimera dama, Nadine Heredia, el expresidente Ollanta Humala criticó la solicitud y señaló que Odebrecht no reconoce actos de corrupción en torno al Gasoducto Sur Peruano.

TAMBIÉN LEE: Solicitan impedimento de salida del país para Nadine Heredia por caso Gasoducto

Cabe precisar que el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país por seis meses para Nadine Heredia por el caso Gasoducto; así como para otras 26 personas comprendidas en las pesquisas. Tras ello, el exmandatario se pronunció a través de sus redes sociales.

Humala descartó que su esposa ni él tengan relación con "codinomes". "Odebrecht no reconoce actos de corrupción sobre Gasoducto Sur Peruano y por eso no forma parte de acuerdo de colaboración, el Poder Judicial resolvió que el concurso fue correcto y no tenemos relación con ningún Codinome", escribió en Twitter.