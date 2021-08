El ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, no aceptó la invitación del hoy presidente Pedro Castillo para ser candidato al Congreso, pues consideraba que el profesor estaba siendo utilizado por Perú Libre (PL).

“Simplemente para salvar su partido de la valla electoral, como todos sabemos Vladimir Cerrón no puede postular, porque ha sido condenado por corrupción”, afirmó.

REVELACIÓN. En una entrevista a radio Parinacochas el 18 de marzo de este año, el entonces secretario regional de SUTE Ayacucho también mostró su disconformidad con que Castillo Terrones utilice el nombre del magisterio para hacer campaña presidencial.

“Es un gravísimo error, creer que porque nosotros tenemos un líder sindical, automáticamente se va a convertir en líder político”, afirmó.

Fuente video: Parinacochas Radio

Incluso, aseguró que los sindicatos del SUTE Ayacucho, de provincias, a nivel nacional, e incluso el Fenate Perú, que en algún momento lideró Castillo, no acordaron en ningún evento respaldar algún tipo de candidatura.

“El sindicato es un frente único donde concurren maestros de diversas posiciones políticas, si nosotros hipotecáramos el sindicato a un partido, estaríamos destruyendo el frente único”, dijo.

Agregó que no permitirán que se utilicen los sindicatos con ese propósito: “A mí no me representa política, ideológicamente, Pedro Castillo”.

Incómodo. Maraví Olarte también se mostró bastante incómodo porque PL colocó pocos maestros como candidatos, mientras que los que saldrían elegidos serían etnocaceristas y militantes del lápiz.

“Germán Tacuri no sé cómo diablos ha aceptado ese número 3 (en la lista) y cómo pudo haber sido tan irresponsable Pedro Castillo de haberse dejado someter por Vladimir Cerrón, a pesar de que él es el candidato presidencial”, recordó.

En la misma línea, cuestionó que las listas no sean encabezadas por docentes.

“En Puno, ningún profesor. Se han dado el lujo que esté uno de Patria Roja, un gobiernista, yo le he dicho ‘que de ninguna manera te acepto’, te van a utilizar, estás trabajando solo para salvar el partido, le dije ‘no vas a llegar a la presidencia’”, resaltó el hoy titular de Trabajo.

(PÁG 5 DEL IMPRESO DE DIARIO CORREO DE LIMA, SÁBADO 7 DE AGOSTO DEL 2021)

