El congresista Ilich López expresó su apoyo público a la designación de Hernando de Soto como nuevo presidente del Consejo de Ministros. El tercer vicepresidente del Congreso valoró la decisión tomada tras una reunión de trabajo entre el mandatario y De Soto que tenía por agenda definir acciones constitucionales.

El parlamentario consideró que el nuevo premier aporta conducción ordenada durante la transición política nacional que atraviesa el país actualmente. En esa línea, reconoció cierta influencia del líder de Perú Libre en la elección del titular de la PCM pese a las diferencias ideológicas históricas.

“Yo debo saludar la designación del señor Hernando de Soto y nunca pensé decirlo, como dije ayer, saludo esa posición del señor Vladimir Cerrón y del presidente Balcázar, porque de alguna manera ese premierato va a poder conducir un tránsito adecuado”, destacó López en declaraciones a RPP.

Nombramiento respondería a estrategia de Vladimir Cerrón

El legislador descartó rechazo auténtico de Vladimir Cerrón hacia la figura del economista pese a declaraciones públicas previas de confrontación.

“No lo creo, porque él ha dicho, y también el señor Balcázar dijo, que entre ellos se comunican. Cerrón se comunica con el presidente Balcázar, y Balcázar dijo que se comunica. Es un viraje claro de Cerrón hacia la derecha”, sostuvo el congresista.

López identificó como prioridad inmediata del nuevo Ejecutivo la atención urgente al fenómeno del Niño que amenaza la estabilidad nacional. Por ello, criticó la postergación histórica de la planificación estratégica en todos los niveles del Estado peruano.

La designación oficial se confirmó el domingo anterior mediante comunicado presidencial que detalló la incorporación del economista al gabinete ministerial. Presidencia resaltó las facultades otorgadas por el Congreso para implementar las primeras medidas de gobierno.

Pese a los nuevos cambios en la actual gestión, López reafirmó que estuvo en contra de la censura hacia el expresidente José Jerí y ratificó el voto unánime de su bancada por María del Carmen Alva en la reciente elección de la mesa directiva legislativa.