La jueza Inés Tello, quien recientemente fue inhabilitada de la función pública por un periodo de diez años por decisión del Congreso, ha enviado una carta al presidente de dicho organismo solicitando que se declare inexistente la acusación constitucional en su contra.

En el documento, Tello expone que la votación obtenida no se ajusta al recuento oficial de votos requerido para tal determinación.

“El 7 de marzo del presente año, le solicité (Alejandro Soto) se sirviera pedir al Pleno del Congreso de la República que declare inexistente el acuerdo adoptado en la tarde de ese día favorable a la acusación constitucional en mi contra formulada por la Comisión Permanente”, mencionó.

Según su argumento, el total de votos emitidos fue de sesenta y seis, en contraposición a los sesenta y siete anunciados durante la sesión. La discrepancia surge en relación al voto del congresista José Luna Gálvez, cuya validez cuestiona la magistrada.

Tello sostiene que la inhabilitación por diez años no conlleva su destitución, por lo tanto, su cargo no estaría vacante, lo que dificultaría el acceso de su sucesor al puesto.

“Consideran que por ser una mujer adulta, soy vieja y, como una vieja, ya no sirvo para la función pública, cosa que yo no acepto. No lo acepto como persona. No lo acepto como funcionaria. Voy a luchar por mis derechos y por los de todas las personas mayores de edad que tienen la capacidad de seguir ejerciendo. Tengo una trayectoria de más de 40 años de experiencia”, señaló.