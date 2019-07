Comisión de Defensa del Consumidor debatirá el informe final sobre el incremento de peajes en Lima

El martes 23 a las 11 de la mañana se presentará ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso el informe final del grupo que investigó el incremento de los peajes que se otorgaron durante las gestiones de los exalcaldes de Lima Luis Castañeda y Susana Villarán, en la sala Martha Hildebrandt Pérez Treviño del Legislativo.

El documento final establece los responsables de las modificaciones al contrato de concesión y del incremento de las tarifas del peaje de los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima.

El 14 de octubre del año pasado, Lamsac ejecutó un incremento en la tarifa de peajes en la Vía Expresa Línea Amarilla. El peaje pasó de S/5,30 a S/5,70 para vehículos livianos, mientras que para los vehículos pesados, se incrementó a S/5,70 por eje.

Leer también: Jorge Muñoz considera que tarifa justa para peajes es S/4,40 y no S/5,70

El 22 de noviembre del 2018 el pleno otorgó facultades investigadoras a la Comisión de Defensa Consumidor para indagar el alza del precio de los peajes, la concesión Línea Amarilla SAC y Rutas de Lima.

"Se investigaron los procesos de promoción de la inversión privada desde la presentación de las iniciativas privadas hasta la firma del contrato de concesión", menciona en una parte del informe, añadiendo que: "se detectaron cláusulas de contratos, adendas y actas de acuerdo que, a pesar de ser negociadas por funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, perjudicaron a la ciudad y benefició a la concesionaria Línea Amarilla"

Leer también: Regidores pedirán declarar de interés público nulidad de contratos de peajes

El informe constata que desde 2010 al 2016 el contrato de concesión tuvo diversas modificaciones a través de adendas "los cuales cambiaron aspectos sustanciales del mismo, tanto durante la gestión de Luis Castañeda Lossio como de Susana Villarán de la Puente".

Lamsac incrementó la tarifa muchas veces: "En octubre del 2013, subió la tarifa de S/3 a S/4. Luego, un año después, el peaje subió a S/4,5. En marzo del 2016 volvió a subir a S/5 y en mayo del 2017 se elevó a S/5,30".

La adenda influyó en la eliminación del COSAC, conjuntamente con el Proyecto Río Verde: "Se sustituyó el monto del COSAC ascendente a la suma de US$ 47 507 172,49 a favor del Proyecto Río Verde y se acordó un aporte de US$ 26 992 824,51 más para dicho Proyecto haciendo un Total de US$ 74 500 000,00. Con este monto LAMSAC se comprometió a constituir un Fideicomiso en Administración para el Proyecto Río Verde."

También la adenda incorporó tres nuevas obras:" Un cuarto carril en la Vía de Evitamiento entre la intersección con la Av. Javier Prado y el Puente Huáscar. - Obra Vial de conexión con el distrito de San Juan de Lurigancho - Obra Vial Las Palmeras en la intersección de la Vía de Evitamiento con la Av. Las Palmeras".