La primera lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027 fue inscrita este sábado 25 de julio ante la Oficialía Mayor. La fórmula, denominada “Consenso por la Democracia”, es encabezada por el diputado Óscar de Jesús Reto Otero, de la bancada Partido del Buen Gobierno.

La lista está integrada además por la diputada Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, quien postula a la primera vicepresidencia; Harvey Colchado Huamán, de Ahora Nación, a la segunda vicepresidencia; y José Yataco Torrealba, del Partido Cívico Obras, a la tercera vicepresidencia.

La inscripción fue presentada a las 11:20 horas por los voceros de las cuatro bancadas que respaldan la candidatura.

Durante el acto de inscripción participaron los excandidatos presidenciales y líderes políticos Roberto Sánchez Palomino, Alfonso López Chau, Ricardo Belmont Cassinelli y Jorge Nieto Montesinos, quienes expresaron su respaldo a la alianza parlamentaria.

Sánchez Palomino señaló que el acuerdo busca “fortalecer la democracia” mediante una amplia articulación entre las fuerzas políticas.

Por su parte, Jorge Nieto afirmó que una Mesa Directiva de oposición permitirá garantizar el equilibrio de poderes y ejercer un adecuado control democrático frente a cualquier riesgo de concentración del poder.

La lista de candidatos quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno).

Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno). Primera vicepresidenta: Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú).

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú). Segundo vicepresidente: Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación).

Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación). Tercer vicepresidente: José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras).