La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, sobre la presunta inscripción irregular de una partida de matrimonio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La comunicación incluye la posterior cancelación del registro y solicita evaluar la posible comisión de los delitos de fraude procesal, falsificación de documentos y estafa agravada.

La principal implicada sería Viviana Ruiz Marín, una ciudadana colombiana nacionalizada peruana que habría trabajado para el Reniec como locadora de servicios entre 2022 y 2024. De acuerdo con Willax, ella habría inscrito un matrimonio con el empresario Oswaldo Morales después de su asesinato, ocurrido el 12 de setiembre de 2024. El respectivo informe señala que funcionarios de la oficina registral en Miraflores habrían admitido el trámite irregular por “orden superior”, presuntamente del jefe de la sede, Dany Gallardo.

Ruiz Marín habría intentado reclamar todos los bienes del fallecido y denunció por usurpación a su madre. La JNJ solicitó al Ministerio Público investigar posibles responsabilidades penales y administrativas en Reniec.