El pleno del Congreso de la República interpeló anoche al ministro del Interior, Vicente Romero, en relación con diversos cuestionamientos a su desempeño en el cargo y una presunta falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Hacia las 9.43 de la noche, tras el debate y réplica de Romero, el presidente del Congrso, Alejandro Soto, suspendió la sesión de interpelación. La queda pendiente.

Durante su exposición, el ministro del Interior aseguró que las operaciones policiales están logrado disminuir los índices de delincuencia y aumentando las capturas de bandas criminales.

Durante el debate, José Cueto Aservi (Renovación Popular) le dijo al interpelado que a la delincuencia se la combate con acciones y que las acciones le corresponden al Ejecutivo y, específicamente, al Mininter: “No es necesario estar esperando leyes y decretos. Respalde a la Policía y tome acción. Si no lo hace entonces lo que queda es que usted dé un paso al costado”.

Al referirse al prófugo Vladimir Cerrón, dijo: “No creo que la Policía no sepa dónde esta Cerrón. Si no lo agarran... no sé por qué”.

El vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, señaló: “No necesitamos un plan Bukele ni un plan Boluarte. La fórrmula se aplicó en los 90: liderazgo y eficacia en la planificación y ejecución”.

“PRÓXIMO MINISTRO DEL INTERIOR”

Concluyó asegurando que si hay no cambios estarían dispuestos a apoyar " un próximo ministro del interior”.

El congresista Carlos Anderson (no agrupado), tuvo la intervención más breve: "

Le pido al ministro que se haga una, solo una. Que capture al prófugo Vladimir Cerrón. Nada más”.

José William Zapata (ex presidente del Congreso) enfatizó la situación en Madre Dios y Ucayali. Dijo que la minería ilegal ya genera más dinero sucio que el narcotráfico. La minería ilegal requiere de grandes maquinarias, retroexcavadoras, dragas de tierra y río, camiones. “Todo eso ingresa a través de una sola carretera. ¿Cómo pasa todo eso? Si no se hace control, vamos a tener un grave problema”.

CERRÓN INOCENTE

Por su parte, la congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, lamentó los resultados de la lucha contra la inseguridad ciudadana. A su juicio, las verdaderas organizaciones criminales, como la que integra el ex juez César Hinostroza, no son puestos en Interpol “como ponen a nuestro líder, Vladimir Cerrón, que es inocente”.

Patricia Chirinos (Avanza País) cuestionó medidas como el cierre de los negocios en el Cercado de Lima y Lince que “asfixian la economía de nuestros emprendedores” mientras que los delincuentes migran a otros distritos.

Finalizó diciendo que el ministro ya tuvo varias oportunidades “para hacer las cosas bien pero es evidente que este señor no da la talla”.