La investigación al juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, por presunta instigación al delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, avanza a fase preparatoria.

La Fiscalía de la Nación, que tendrá un plazo de 120 días para desarrollar las pesquisas, le atribuye un presunto pedido de favores al expresidente de la Corte Superior del Callao, el hoy condenado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Walter Ríos.

El exjuez superior Walter Ríos fue condenado a doce años de prisión en enero del 2022 por presunta organización criminal y otros. (Foto: Difusión)

El caso

Fue en noviembre del 2017 cuando el juez supremo, entonces integrante de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, llamó por teléfono a Walter Ríos. El objetivo era “solicitar” la contratación de Pavel Cárdenas, su exasesor de confianza, como suplente en la Corte Superior de Justicia del Callao, según la tesis fiscal.

Ríos lideraba dicha corte judicial y, como tal, tenía la titularidad de la Unidad Ejecutora en la que se realizaban los denominados “contratos de trabajo de suplencia”.

De acuerdo a la Fiscalía, “el representante de la Corte Superior de Justicia tenía la potestad de contratar a cualquiera que cuente con los requisitos establecidos para ocupar el cargo”.

Según documentación a la que accedió Correo, Salas Arenas le pidió a Ríos Montalvo que “tenga la gentileza” de contratar a Cárdenas, quien había sido “su asistente personal”. Y que para ello “debía tomar en cuenta que dicho señor […] vivía cerca al Callao, lo que [le] va a significar […] ahorro en temas como movilidad y tiempo, por cuanto lo necesitaba para continuar su maestría y terminar la elaboración de su tesis”.

El contrato de suplencia se firmó el 29 de noviembre de dicho año. Antes de ello se reunieron Ríos y el exasesor, según la declaración de este, en el despacho del primero.

Salas Arenas es sindicado de presunta instigación al delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. (Correo)

El fiscal del caso cuenta con dos registros telefónicos entre ambos jueces, seis días antes de la contratación, y con los descargos que Salas Arenas dio en el marco de un procedimiento disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El juez supremo aún no ha declarado en la Fiscalía de la Nación pese a los intentos por reprogramar la diligencia.

En su testimonio ante la JNJ, Salas Arenas “no niega la comunicación telefónica con Ríos Montalvo; lo llamó a su oficina para decirle si había la posibilidad de contratar en suplencia y referenció al señor Cárdenas para una posible contratación”.

La solicitud también ha sido confirmada por Gianfranco Martín Paredes Sánchez, exasesor de la Corte Superior del Callao, en declaraciones a la Fiscalía. El abogado también está implicado en el caso Cuellos Blancos y enfrenta 34 años y cuatro meses de prisión.

“En el caso en concreto, me dijo personalmente, me manifestó (Ríos) que (Cárdenas) venía como recomendado de Salas Arenas y que era muy bueno y que tenía que estar en la Corte. Pero como que no lo quería también, porque Salas Arenas no era de su agrado”, sostuvo.

Más comunicaciones

La Fiscalía de la Nación también cuenta con registros telefónicos adicionales. Uno de ellos se produjo el 28 de diciembre de 2017, casi un mes después de la contratación de Cárdenas Peña como suplente de un especialista en un juzgado.

El servidor llamó a Walter Ríos, y tras presentarse como “secretario de confianza del Doctor Salas Arenas”, le “comunicó” que había postulado a un concurso público para la contratación de personal bajo la modalidad CAS.

“Cárdenas postuló al citado concurso, logrando llegar hasta la etapa de entrevista, y en dichas circunstancias, contactó telefónicamente a Ríos Montalvo a fin solicitar su apoyo para esta nueva contratación”, sostiene la Fiscalía.

Cárdenas se presentó ante Walter Ríos, en una comunicación recogida por la Fiscalía, como el "secretario de confianza del Doctor Salas Arenas". (Correo)

El ahora exjuez, sentenciado por el caso Cuellos Blancos, le ordenó hablar con otro funcionario. “Quiero nada más lealtad”, le dijo. Luego, en otra comunicación también en manos de la Fiscalía, el exmagistrado se comunicó con dicha persona.

“Este supremo (Salas Arenas) me llamó y me dijo ‘Doctor, si está a su alcance, yo me voy a desprender de este chico, pero por su mejoría. Yo que no haría por mi gente’. (…) Yo ya lo serví y no tuvo la gentileza de llamar a agradecerme, pero este chico por sus méritos ha pasado. (…) Dale el apoyo pa’ que tenga la más alta nota”, exhortó Ríos.

Pese a estos aparentes esfuerzos, la Fiscalía recoge que “Pavel Vladimir Cárdenas Peña no logró obtener la plaza CAS a la que estaba postulando”.

“No obstante, su contratación bajo la modalidad de suplencia fue sucesivamente renovada concluyendo el 28/05/2018, debido al retorno del titular de la plaza que estaba ocupando”, puntualiza.