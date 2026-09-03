La excongresista Kelly Portalatino, quien fue parte de Perú Libre, protagoniza una investigación preliminar que desarrolla el Ministerio Público, tras ser sindicada de atropellar a un ciclista de 48 años en el Cercado de Lima.

La madre del agraviado, quien permanece internado tras sufrir una fisura en el coxis, aseveró que la exlegisladora se desentendió de los hechos. “La señora no quiere asumir; hasta ahorita no ha asumido con nada”, aseguró.

Más tarde ese día, Portalatino Ávalos aseguró a la prensa que había un acuerdo en camino. “Estamos a puertas de culminar una conciliación que beneficie a ambas partes. Fue un accidente involuntario”, sostuvo.

En detalle

La exministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo fue detenida en flagrancia la tarde del lunes 1 de septiembre. A su llegada a la Comisaría de Monserrat, y al notar la presencia de la prensa, ingresó corriendo a la dependencia.

Horas antes fue intervenida en su vehículo. En su declaración inicial a la Policía detalló que se desplazaba entre el jirón Guillermo Dansey hacia la avenida Pacasmayo cuando, de pronto, “sintió un roce con la llanta delantera derecha de su vehículo”. Al descender, “encontró al ciclista tendido”, según informó Canal N.

La madre de la víctima, Carmen Espinoza, indicó que su hijo permaneció “tirado en un cruce” de la vía pública. “Mi hijo estaba estacionado y la señora, estaría con el celular, o no sé con qué, y lo atropelló. Él cayó de la bicicleta eléctrica de espaldas y ella avanzó; en vez de frenar, avanzó más”, relató a la prensa.

El Ministerio Püblico ya investiga el hecho. El caso, en el que se le imputa a Portalatino lesiones culposas, está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho).

La fiscal Berenice Romero dispuso un peritaje “de dosaje etílico a la exlegisladora, así como la visualización de los registros captados por las cámaras de videovigilancia de la zona”, entre otras diligencias.