Janet Sánchez asegura que colaborará con la justicia si es considerada testigo en caso Jorge Meléndez

Janet Sánchez, miembro del Congreso disuelto, aseguró que colaborará con la justicia en la denuncia presentada en su contra por el procurador Amado Enco, si es considerada también como testigo por haber sido quien acusó al exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, de haberle recomendado la contratación de la madre de su hijo, Erika Fernández, como auxiliar de la Comisión de Ética del Congreso.

Saludo la acción del procurador Enco, pero la Fiscalía no debe olvidar que fui yo quien denunció al exministro Meléndez apenas advertí su ilegalidad. Mi condición real tiene que ser la de testigo y denunciante, como tal, colaboraré con la justicia, escribió en Twitter.

DESCARGOS

En diálogo con Correo, la exoficialista dijo estar sorprendida de que el fiscal intente involucrarla en un delito que "no ha cometido".

“Para negociación incompatible he tenido que obtener algún provecho y no ha sido así. No ha favorecido a la madre del hijo del señor Meléndez, ella jamás me dijo que tenía algún vínculo con él”, sostuvo.

En otro momento, destacó que ahora que está postulando al Congreso y recibe aceptación en la región Callao, están tratando de afectar su imagen.

“Alguien busca malograr mi imagen, me sorprende que denuncien a quien ha denunciado", resaltó.

Sin embargo, aseguró que colaborará con las investigaciones y se encuentra a la espera de ser notificada para hacer uso de su derecho defensa.

LA DENUNCIA

Este miércoles, el procurador anticorrupción Amado Enco presentó una denuncia penal contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

"Solicito se disponga el inicio de investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública -patrocinio ilegal y otros del Código Penal en agravio del Estado Peruano", indica el documento.

La denuncia se sustenta en que Meléndez habría ejercido influencia sobre la presidenta de la Comisión de Ética Janet Sánchez para la contratación de la madre de su hijo en este grupo parlamentario pese a que mantenían un vínculo familiar.

Además, denuncia a Janet Sánchez, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ya que se habría interesado de manera indirecta en la contratación de Erika Fernández por recomendación del entonces congresista y exministro Jorge Meléndez.